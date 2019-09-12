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Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri KYK burs ve kredi alabilir mi? KYK burs e devlet sorgula

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2019-2020 eğitim öğretim kredi burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak edilirken. Örgüt üniversitede eğitim almayan açık öğretim ve uzaktan eğitim alan öğrenciler Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri KYK burs ve kredi alabilir mi? sorusunu sormakta. KYK burs ve kredi sorgulamaları e devlet üzerinden yapılmakta. Peki İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi? Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri KYK burs ve kredi alabilir mi?

12 Eylül 2019 Perşembe 13:02
Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri KYK burs ve kredi alabilir mi? KYK burs e devlet sorgula

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) 2019-2020 eğitim öğretim kredi burs başvurularının ne zaman başlayacağı merak edilirken. Örgüt üniversitede eğitim almayan açık öğretim ve uzaktan eğitim alan öğrenciler Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri KYK burs ve kredi alabilir mi? sorusunu sormakta. Peki İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi? Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri KYK burs ve kredi alabilir mi?

Açıköğretim öğrencileri burs alabilir mi?KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı? KYK kredi başvuruları nasıl yapılır? Sorusunun cevabı için gözler Kredi Yurtlar Kurumu’na çevrilmişken, Kredi Yurtlar Kurumu (KKY) Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencilerininin burs ve kredi alır mı? sorusuna “Kurumumuz örgün öğretim öğrencilerine kredi/burs vermektedir.” şeklinde cevap verdi. 

KYK burs başvurusu başladı mı? KYK burs başvurusu nasıl yapılır, kredi burs başvuru şartları

Burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?

Burs/kredi başvuruları internet ortamında aynı başvuru sayfası üzerinden ayrı ayrı değil birlikte alınmaktadır.

Yurt dışında yükseköğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusu yapabilir mi?

Yurt dışında öğrenim görmekte olan öğrenciler burs/kredi başvurusunda bulunabilmektedir.

Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?

Değerlendirme sonucunda burs veya kredi tahsisi yapılan öğrencilerin yapacakları iş ve işlemler sonuç açıklama sayfasında ayrıntılı olarak yer almaktadır. Burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin belirtilen tarihler arasında e-Devlet üzerinden burs/kredi onay işlemi ekranında yer alan “taahhütname onayı” yapmaları gerekmektedir.

Burs/kredi başvurusunu iptal etmek için ne yapılması gerekmektedir?

Yapılan başvuru sonucunda öğrenciye burs/kredi tahsisi yapılsa dahi e-Devlet üzerinde bulunan burs/kredi taahhütnamesi onaylanmadığı sürece öğrenciye ödeme yapılmamaktadır.

İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?

Kurumumuza burs/kredi almak üzere müracaatta bulunan ikinci öğretim öğrencileri de yapılan değerlendirme neticesinde durumlarının burs/kredi almasına uygun bulunması halinde burs/kredi alabilmektedir.

Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?

Kurumumuz tarafından burs alan öğrenciye kredi; kredi alan öğrenciye ise burs verilmemektedir.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 13:02
  1. Hem burs hem de kredi aynı anda alınabilir mi?
  2. İkinci öğretim öğrencileri burs/kredi alabilir mi?
  3. Burs/kredi başvurusu yaptıktan sonra ne yapılması gerekmektedir?
  4. Burs/kredi başvuruları ayrı ayrı mı yapılmaktadır?
  5. KYK kredi ve burs başvuruları başladı mı?
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