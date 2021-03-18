Bazı öğrenciler lise eğitimine Açık Öğretim Lisesi üzerinden devam etmek istiyorlar. Bazı vatandaşlar da önceden okumadıkları için farklı sebeplerden dolayı Açık Öğretim Lisesine kayıt yaptırarak lise eğitimlerini tamamlamak istiyorlar. Peki Açık Öğretim Lisesine (AÖL) kimler kayıt yaptırabilir? AÖL kayıt için hangi belgeler gerekli?

Açık Öğretim Lisesi’ne (AÖL) şu kişiler kayıt yaptırabilirler:

a) İlköğretim Okulu/Ortaokul mezunu olanlar,

b) Ortaöğretim kurumlarından ayrılanlar,

c) Ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar,

ç) Bir yükseköğretim kurumundan ayrılan veya mezun olanlardan, meslek liselerinin 3 yıllık veya 4 yıllık sisteminden mezun olanlar ile genel liselerimizin 3 yıllık veya 4 yıllık alanlı sisteminden mezun olanlar,

d) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Millî Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a), (b), (c) ve (ç) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlardan denkliği 19/07/2010 ve daha önceki tarihte düzenlenmiş olanlar (Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20/07/2010 tarih ve 76 sayılı kararı ile ülkemizde alanlı sistem kalktı) başvurabilir.

AÖL kayıt için hangi belgeler gerekli?

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;

- Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,

- T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. 8 Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden; İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

- T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

- Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

- İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir. Ortaöğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

- T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

- Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

- Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin aslı ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı/onaylı örneği,

- T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı,

Ortaöğretim Kurumlarından/Bir Yükseköğretim Kurumundan Mezun Olanlar İle Bir Yükseköğretim Kurumundan Ayrılanlardan;

- T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,

- Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf,

- Ortaöğretim diplomasının/diploma kayıp belgesinin onaylı örneği, (noter onaylı veya kaydı alan halk eğitimi merkezi müdürlüğünün diplomanın aslını görmesi şartı ile halk eğitimi merkezi müdürlüğünce onaylanmış belge. Belgeyi onaylayan halk eğitimi merkezi mührü ve onaylayan müdür veya müdür yardımcısının ismi/kaşesi okunabilecektir. Kaşenin okunmaması durumunda onaylayan kişi tarafından halk eğitimi merkezi müdürlüğünün adı tükenmez kalem ile yazılacaktır.)

- T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.