Açık Lise sınavları online mı? AÖL 2. dönem sınavı online mı yüz yüze mi? MEB açık lise sınavları nasıl olacak?

AÖL sınav takvimi 202! 2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönem sınavları 4-5 Aralık 2021 tarihinde yapıldı. AÖL 1.dönem sınavına katılan öğrenciler şimdi de AÖL 2. dönem sınavına girmeye hazırlayor.

2021-2022 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım sürüyor. AÖL sınavlarının tarihlerini merak eden açık lise öğrencileri, konuya dair bilgi almak adına MEB'in yayımladığı sınav tarihlerini sorguluyor. Peki, açık lise sınavları ne zaman? MEB AÖL 2. dönem sınavları ne zaman? İşte 2022 2. dönem AÖL, açık lise sınavları ne zaman? sorusunun cevabı… AÖL 2. dönem sınav tarihleri….

AÖL 2. dönem 2022 sınavı ne zaman?

Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi - II. Dönem Sınavı (2021-2022 AÖO – AÖL- AÖIHL-MAÖL/ 2) Mart 2022 tarihinde uygulanacak.

Açık Lise sınavları online mı?

2021-2022 AÖL sınavları e-sınav olarak uygulanacak. Konu hakkında yapılan açıklamada, "Açık Öğretim Lisesinin 2021-2022 eğitim öğretim yılı II. Dönem sınavı Sınav Uygulama Takvimi ne göre e-Sınav olarak yapılacaktır. Buna göre e-Sınava katılacak öğrencilerimiz Bakanlığımızca belirlenecek binaların e-Sınav salonlarında, bilgisayar ortamında, gözetmen öğretmenler ve kamera gözetiminde oturumlar halinde sınavlara katılacaklardır. (Ehliyet sınavlarında olduğu gibi)” denildi.

2022 AÖL 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme ne zaman?

Açık Öğretim Lisesi 2021 - 2022 Eğitim Öğretim Yılı 2021-2 Dönemi İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme işlemleri konusunda MEB tarafında açıklama yapıldı.

Açık Öğretim Lisesi 2021-2 Dönemi ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 ARALIK 2021 - 8 ŞUBAT 2022 günü mesai bitiminde sona erecektir. Halen örgün eğitimde aktif olarak kayıtlı olan öğrencilerin e-okul sistemi üzerinden dönem atlatma işlemleri, yarıyıl tatilinin, 2. haftasında yapılacağından dolayı, söz konusu öğrencilerden Açık Öğretim Lisesine geçiş yapmak isteyenlerin yeni kayıt iş ve işlemleri 31 Ocak 2022 - 8 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olup, ücret muafiyeti sisteme işli olan;

-Şehit eş, çocuk, anne, baba veya kardeşi,

-Gazi/gazi eş, çocuk, anne veya babası,

-İstiklal madalya sahibi/şeref aylığı alanlar,

- Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzeri engelli olanlar,

-5395 sayılı çocuk koruma kanunu kapsamında olanlar,

-6284 sayılı aile koruma ve kadına karşı şiddetin önlenmesi kanunu kapsamında olanlar,

-Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalanlar,

-Islah evinde kalanlar,

-İl/İlçe özel eğitim hizmetleri kurul kararı ile Açık Öğretim Lisesine yönlendirilen öğrenciler,

-Denetimli serbestlik kapsamında olanlar;

2021-2 Dönemi kayıt yenileme işlemlerini; ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini kendileri şahsen Halk Eğitimi Merkezine ulaştırarak yaptırabileceklerdir.

Ancak, ücret muafiyeti olan öğrencilerimiz şahsen müracaatta zorluk yaşıyor ise, ilan edilen 2021-2 Dönemi kayıt yenileme tarihleri arasında, mesai saatleri içinde kayıt yenileme işleminin yapılmasına ilişkin talep dilekçelerini e-posta, faks vb. iletişim araçları aracılığı ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ulaştırmaları durumunda öğrencilerimizin şahsen müracaat etmelerine gerek kalmaksızın Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, dilekçe gönderdikleri her dönem için, kayıt yenileme işlemleri yapılacaktır.