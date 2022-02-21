Açık öğretim lisesi öğrencileri ikinci dönem sınavlarının ne zaman, ayın kaçında gerçekleştirileceğini araştırmaya başladı. Peki, AÖL sınav tarihi belli oldu mu?

AÖL nedir?

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi, 1992 yılında Film Radyo ve Televizyon Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. 2011 yılında 14 Eylül 2011 tarih ve 652 sayılı kanun hükmüyle birlikte Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesine bağlanmıştır.

Açık Öğretim Lisesi, uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten bir kuruluş olarak göreve başlamıştır.

Açık lise sınavları ne zaman 2022

Açık öğretim ortaokulu, açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi 2.dönem sınavları online yani çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Yapılan açıklamada, "Açık öğretim okulları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2.dönem sınavları 1 Mart saat 09.30'dan 10 Mart saat 23.59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır" denildi.

Kim AÖL'ye kayıt yaptırabilir?

İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar.

Bakanlığımıza bağlı veya diğer bakanlıklara bağlı ortaöğretim düzeyindeki genel lise ve Meslek Liselerinden ayrılanlar.

Astsubay hazırlama okulları, askeri ve polis okulları, anadolu öğretmen liseleri, sağlık meslek liseleri, anadolu güzel sanatlar liseleri, spor liseleri, sosyal bilimler liseleri, askeri liseler, anadolu lisesi türü okulların fen liseleri alanı programı uygulayan liselerden ayrılanlar, resmî ve özel anadolu liseleri, yabancı dil ağırlıklı liseler, sağlık meslek liseleri ve fen liselerinden ayrılanlar.

Açık Öğretim Lisesine veya Mesleki Açık Öğretim Lisesine kayıtlı ancak öğrencilik durumu Silik olanlar, ya da Açık Öğretim Lisesinden veya Mesleki Açık Öğretim Lisesinden tasdikname alanlar.

Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Ataşeliklerinden Denklik Belgesi alanlar.