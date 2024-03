“Açık İttifak”a gazilerden tepki yağıyor! CHP sandıkta dersini alacak

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Yerel seçimlerde gelecek büyük hezimeti önleme telaşıyla terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak yapan CHP’ye her kesimden tepki yağıyor. CHP yönetimi tepkiler dolayısıyla ittifakı açıkça dillendirmekten imtina ederken eski CHP milletvekili Aytuğ Atıcı’nın “Bunun daha ötesi yok. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık” demesiyle adeta “kazan çömlek patladı”. Açık ya da gizli ana muhalefet partisinin terör örgütü uzantısı bir siyasi partiyle ittifaka girmesi tepkileri de beraberinde getiriyor.

Gerekli karşılığı alacaklar

Kirli ittifaka ilişkin akit’e açıklamalarda bulunan 15 Temmuz Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Ercan Şen de, tepkisini şöyle dile getirdi: “Maalesef Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olduğunu iddia eden CHP gibi bir parti, bu terör örgütünün sivil unsurlarıyla yerel olarak ittifak geliştirme çabasındadır. Burada oynanan oyunu 15 Temmuz gazileri görmektedir. Nasıl ki Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi 15 Temmuz 2016’da milletimiz Fetullahcı terör örgütüne gerekli cevabı sahada verdiyse, bu terör yandaşı partiyle işbirliği yapanlara da gerekli cevabı sandıkta verecektir. Türk milletinin asaletine, ferasetine, basiretine güvenen bireyler olarak 15 Temmuz gecesi de ispatladık ki bu tip hareketlere izin vermeyeceğiz.

Milletimiz her şeyin farkında

“Türkiye’nin uzun yıllardır başında olan terör belasının kamufle edilmiş vaziyette yeniden sahne almaya çalıştığının farkındayız. Bu milletin asli unsurlarından olan Kürt kardeşlerimizi batılı oryantalistlerin temelini attığı örgütlerin kucağına terk etmeyiz. 15 Temmuz gecesinde mankurtlara karşı sahada Türk-Kürt beraberce ortak mücadele verdik. Milletimizin dinî ve ahlakî değerleri ve özgürlüğü için gövdemizi düşmana siper ettik. Türkiye ve milletini Amerika’da çöreklenmiş mason ve siyonist küresel şebekenin uydusu haline getirmek isteyenlerin hevesini nasıl ki 15 Temmuz’da kursaklarında bırakmışsak her zaman aynı şekilde kursaklarında bırakmaya hazırız. Devletimizin ve milletimizin aleyhinde politika geliştirmeye çalışan bütün hainlere ve düşmanlara mesajımız nettir. 15 Temmuz ruhu ve bizler var olduğumuz müddetçe bu devlet milletiyle birlikte var olacaktır.

Kaçacak inleri kalmadı

“1980’lerin sonundan itibaren Türkiye’nin başına örülmeye çalışılan bölücü teröre özellikle son 10 yılda anladığı dilde cevap verilmiş ve dövüle dövüle sınır dışına atılmıştır. Özellikle savunma sanayindeki İHA, SİHA ataklarımızla Türkiye toprakları içerisinde bu terör meselesinin kökünü kurutmuş vaziyetteyiz. Fakat bu eli kanlı katiller sürüsü PKK’nın Türkiye topraklarından atılmasıyla meselenin maalesef bitmiş olmadığını görüyoruz. Türkiye üzerindeki emellerini sürdüren siyonist/mason düşman aynı zamanda siyasal demokratik düzlemde yeni ittifaklarla hain emellerini sürdürme arayışındadır. 15 Temmuz ruhunu yaşattığımızı ve milletimizin devletimizin her daim yanında olduğumuzu bölücü unsurlarla her türlü ittifaka karşı olduğumuzu buna gereken cevabı sahada da sandıkta da vereceğimizi herkes bilmelidir.” 15 Temmuz darbe girişimi sırasında MEB’de Daire Başkanı olarak görev yapan Ercan Şen, darbe girişimi olduğunu öğrendiğinde oğlu ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitmiş. FETÖ’cü hainlerin helikopter ateşinde yaralanan Şen, “Ordu içerisindeki FETÖ’cü yapılanmanın her an darbe yapabileceği ihtimalini de düşünmüyor değildim ama bu derecede düşmanlık yapacaklarını düşünmemiştim” dedi.