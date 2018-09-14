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Açık giyinen kadın sporcular cinsel istismara maruz kalıyor!

Ahmet Gülümseyen, Yeni Akit gazetesindeki bugünkü köşesinde kadınların her alanda olduğu gibi spor dalında da bir meta gibi kullanıldığına dikkat çekti. Gülümseyen, yapılan araştırmalar üzerinden özellikle açık giyinen kadın sporcuların tacize ve tecavüze daha fazla maruz kaldığını da aktardı.

14 Eylül 2018 Cuma 11:04
Açık giyinen kadın sporcular cinsel istismara maruz kalıyor!

Yeni Akit yazarı Ahmet Gülümseyen, "Sporla ahlâk tahribatı 3" başlıklı bugünkü köşe yazısında günümüz toplumlarında kadınların metalaştırıldığına dikkat çekerek özellikle spor alanında Kadınların, küresel ahlak yobazları tarafından nasıl "tahribata" uğratıldığına değindi.

İŞTE O YAZI;

Spor, toplumun tüm kesimlerine erişmenin en kestirme ve kesin yoludur. Hareket ve egzersiz olmaktan daha öteye, işin boyutu sportif etkinlik kalıbına girdiğinde sınırları da aşmakta. Dünya, Avrupa, Olimpiyat gibi etkinlik adı altında performans derecesine taşınması, ahlak, doping, şike, şiddet, ırkçılık gibi birçok unsurun bir arada sergileyebilmekte, önlem alınmadığı takdirde, toplum üzerinde büyük bir ‘çöküntüye’ neden olmakta. Değerli büyüğümüz, Rahmetli Hasan Karakaya Ağabeyimiz ‘Uyu halkım uyu… Futbolla yat, futbolla kalk!’ başlıklı yazısının içeriğinde,  İspanyol diktatör General Franco’nun toplumu uyutmayla ilgili 3 F formülü ‘Fado, Futbol ve Fiesta…’ ile başlayan ve ‘Onları (futbol seyircisini) yüz binlik beşiklerde uyutuyorum…’ sözlerinden anlıyoruz. Toplumu uyutma ve uyandırma aracı olarak, branş (dal) olarak her birinin ayrı bir ‘araç’ olarak kullanabilecek olan sporun, ahlâk açısından etkileşimi ayrı bir öneme sahip. Bu konuda cinsiyet üzerinden yapılan hareketle, ülke insanı oluşturmaya çalışılan tahribatı, örnekleriyle görmek mümkün…

Tüm bunları dillendirirken,  Sayın Mehmet Göktaş’ın yazısında değindiği ‘Müslüman olarak bu ülkede işimiz oldukça zor görünmektedir. Çünkü, bireylerin nefisleri, hayâ ve hevesleri bundan yana. Kendi haya perdelerini tamamen yırtmış, ar damarlarını çatlatmış durumda olan Batı medeniyeti, bugün dünyaya egemen bir vaziyette…’ ifadeleri hatırladık. Evet, her ne kadar ar damarının çatlaklığına neşter vuramadığı için ahlaksız, hayasızlığın girdabından kurtulmayan Batıya inat, mücadelemizin devam etmesi, meşakkatin mükafatını düşünerek kurtuluş gayretinde olma yolunda seferberlik ilan etmek, biz inananlar için haklı mücadelenin karşılığı. Bununla ilgili gündeme düşen sayısız haber, üzerinde tartışma gerektirmeyecek açık ve netlikte…

TECAVÜZE UĞRAYAN SPORCULAR (MI?)

Belçika’da bulunan Hristiyan Üniversitesi Leuven’in bayan sporcular arasında yaptığı anketin sonuçları, burada detaylarına girilmeyecek kadar ‘rezalet’ boyutlarındaki sonuçlarını yansıtmakta. Hürriyet Gazetesi (Mart 2006) kaynaklı haber, bayan sporcular arasında yapılan ve 36 soru bulunan ankette, öğrencilerin yüzde 7’sinin taciz ve tecavüze uğradığı, profesyonel kadın atletlerin her 2’sinden 1’inin de taciz veya tecavüze maruz kaldığı (...)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 11:04
  1. Ahmet Gülümseyen
  2. Ahmet Gülümseyen yazısı
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  4. Ahmet Gülümseyen spor
  5. kadın

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ14 dk önce
    ya bırakın yeter artık.bırakın kadınları...
  • HalilHalil1 sa önce
    Bunlar açıklarla kapalılar mı?
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