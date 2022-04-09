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Teknoloji Açık deniz karakol gemisi nedir? Açık deniz karakol gemisi özellikleri neler?
Teknoloji

Açık deniz karakol gemisi nedir? Açık deniz karakol gemisi özellikleri neler?

Türkiye yerli sanayide bir projeyi daha hayata geçiriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev alacak yerli ve milli teknoloji imkanlarla donatılan Açık Deniz Karakol Gemisi’nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu. Peki Açık deniz karakol gemisi nedir? Açık deniz karakol gemisi özellikleri neler?

Yeniakit Publisher
2022-04-09 13:39:00 - 2022-04-09 13:41:30
Açık deniz karakol gemisi nedir? Açık deniz karakol gemisi özellikleri neler?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknolojiyle inşa edilecek açık deniz karakol gemisinin (ADKG) üretimine geçildi. Toplam 104 kişilik yaşam yeri kapasitesi olan ADKG, "Dizel-Elektrik Motoru Kombinasyonu (CODELOD)" ana tahrik sistemi ile 4 bin 500 deniz mili seyir siasına sahip olacak. Peki açık deniz karakol gemi özellikleri neler?

Açık deniz karakol gemisi özellikleri neler?

Tasarım, Amaç ve Kabiliyetler

OPV-2100 temel olarak aşağıdaki görevleri icra etmek üzere tasarlanmıştır;

Sahil ve açık deniz devriyesi ve gözetimi

Suüstü savunma harbi

Açık deniz ve sahil keşif,gözetleme ve kontrolü (kaçak avlanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, vb.)

Arama ve Kurtarma operasyonları

Gece & Gündüz Helikopter operasyon kabiliyeti (HIFR ve Vertrep dahil)

Münhasır ekonomik bölge gözetleme ve kontrolü

Eğitim ve tatbikat

OPV-2100 aşağıdaki kabiliyetlere sahiptir;

20 knot üstü azami hız

15 knot seyir süratinde 5000 mil seyir siası

Deniz durumu 7’ye kadar beka kabiliyeti

Deniz durumu 5’e kadar silah ve sensör kabiliyeti

Deniz durumu 4’e Helikopter operasyonu kabiliyeti

1 adet 30 mm, 2 adet 12.7 mm makineli silah

Tank Kapasiteleri 

Ana Boyutlar 

Toplam Boy: 99.56 metre

Su Hattı Boyu: 93.81 metre

Azami En: 13.95 metre

Draft : 3.55 metre

Tonaj 

Deplasman: 2100 ton

Hız ve Seyir Siası 

Azami Hız: 20+ knot

Seyir Sürati: 15 knot

Seyir Siası: 15 knot süratte 5000 mil 

Tank Kapasiteleri

Yakıt (F76): 250 ton

Temiz Su: 30 ton 

Yardımcı Makineler: 4 x 560 kW dizel jeneratör

1 x 200 kW emercensi jeneratör

Gemi Vasıtaları ve Konteyner: 2 x RHIB (minimum 6 kişi kapasiteli, azami 45 knot sürat)

2 x 20 ft Konteyer Taşıma ve Elleçleme Sistemi

Sensör ve Silahlar

Savaş Yönetim Sistemi

IFF (Interrogator/Transponder) (Opsiyonel)

Navigasyon Radarı (X-Band x 2,S Band x1)

Navigasyon Sistemi (GPS, Automatic ldentification System (AlS), Echo-sounder, Speed-log, Wind System, Electronic Chart Display (ECDIS), Gyros (Main and Aux.) and Digital Repeaters

Elektro-Optik Sitem (TV/IR/LRF)

Electronic Support Measure System (ESM)with Chaff Decoy (RF/lR)System (OPTIONAL)

Silahlar (1x 30 mm ve d 2xt2.7 mm Stabilize Makineli Silah)

TACAN Sistemi (Helo Operasyonları için)

Ana ve Yardımcı Tahrik Sistemi

Ana Makine

2 x Dizel Makine

Tahrik Sistemi

2 x CPP Pervane

Baş İtici

1 x Tünel Tip İtici

Yaşam Mahalli

Toplam 80 personel için rahat yaşam alanı

Denizde kalış süresi: 30 gün

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