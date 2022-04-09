Açık deniz karakol gemisi nedir? Açık deniz karakol gemisi özellikleri neler?
Türkiye yerli sanayide bir projeyi daha hayata geçiriyor. Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev alacak yerli ve milli teknoloji imkanlarla donatılan Açık Deniz Karakol Gemisi’nin (ADKG) üretimine geçildiğini duyurdu. Peki Açık deniz karakol gemisi nedir? Açık deniz karakol gemisi özellikleri neler?
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için yüksek yerlilik ve gelişmiş teknolojiyle inşa edilecek açık deniz karakol gemisinin (ADKG) üretimine geçildi. Toplam 104 kişilik yaşam yeri kapasitesi olan ADKG, "Dizel-Elektrik Motoru Kombinasyonu (CODELOD)" ana tahrik sistemi ile 4 bin 500 deniz mili seyir siasına sahip olacak. Peki açık deniz karakol gemi özellikleri neler?
Açık deniz karakol gemisi özellikleri neler?
Tasarım, Amaç ve Kabiliyetler
OPV-2100 temel olarak aşağıdaki görevleri icra etmek üzere tasarlanmıştır;
Sahil ve açık deniz devriyesi ve gözetimi
Suüstü savunma harbi
Açık deniz ve sahil keşif,gözetleme ve kontrolü (kaçak avlanma, uyuşturucu madde kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, vb.)
Arama ve Kurtarma operasyonları
Gece & Gündüz Helikopter operasyon kabiliyeti (HIFR ve Vertrep dahil)
Münhasır ekonomik bölge gözetleme ve kontrolü
Eğitim ve tatbikat
OPV-2100 aşağıdaki kabiliyetlere sahiptir;
20 knot üstü azami hız
15 knot seyir süratinde 5000 mil seyir siası
Deniz durumu 7’ye kadar beka kabiliyeti
Deniz durumu 5’e kadar silah ve sensör kabiliyeti
Deniz durumu 4’e Helikopter operasyonu kabiliyeti
1 adet 30 mm, 2 adet 12.7 mm makineli silah
Tank Kapasiteleri
Ana Boyutlar
Toplam Boy: 99.56 metre
Su Hattı Boyu: 93.81 metre
Azami En: 13.95 metre
Draft : 3.55 metre
Tonaj
Deplasman: 2100 ton
Hız ve Seyir Siası
Azami Hız: 20+ knot
Seyir Sürati: 15 knot
Seyir Siası: 15 knot süratte 5000 mil
Tank Kapasiteleri
Yakıt (F76): 250 ton
Temiz Su: 30 ton
Yardımcı Makineler: 4 x 560 kW dizel jeneratör
1 x 200 kW emercensi jeneratör
Gemi Vasıtaları ve Konteyner: 2 x RHIB (minimum 6 kişi kapasiteli, azami 45 knot sürat)
2 x 20 ft Konteyer Taşıma ve Elleçleme Sistemi
Sensör ve Silahlar
Savaş Yönetim Sistemi
IFF (Interrogator/Transponder) (Opsiyonel)
Navigasyon Radarı (X-Band x 2,S Band x1)
Navigasyon Sistemi (GPS, Automatic ldentification System (AlS), Echo-sounder, Speed-log, Wind System, Electronic Chart Display (ECDIS), Gyros (Main and Aux.) and Digital Repeaters
Elektro-Optik Sitem (TV/IR/LRF)
Electronic Support Measure System (ESM)with Chaff Decoy (RF/lR)System (OPTIONAL)
Silahlar (1x 30 mm ve d 2xt2.7 mm Stabilize Makineli Silah)
TACAN Sistemi (Helo Operasyonları için)
Ana ve Yardımcı Tahrik Sistemi
Ana Makine
2 x Dizel Makine
Tahrik Sistemi
2 x CPP Pervane
Baş İtici
1 x Tünel Tip İtici
Yaşam Mahalli
Toplam 80 personel için rahat yaşam alanı
Denizde kalış süresi: 30 gün