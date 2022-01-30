Koronavirüs salgınıyla birlikte Mart 2020 itibariyle pek çok kısıtlamalar uygulanmaya başladı. Temmuz 2021’de ise pek çok kısıtlama rafa kaldırıldı. Salgının ülkemizdeki tespitinin ardından 14 Nisan 2020’de cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderildi. Pek çok kişi bu sürenin ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izin süreleri

Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.