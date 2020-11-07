  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar devam ediyor?
Gündem

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar devam ediyor?

Açık cezaevinde kalan ve pandemi dolayısıyla ev iznine çıkan mahkumlar ve mahkum yakınları, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı sorusuna yanıt arıyor. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-07 23:26:00 -
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar devam ediyor?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevinde kalan vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor.

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar devam ediyor?

Hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı. Öte yandan Cezaevlerinde pandemi izni süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılıyor. Kabul edilen önergeye göre; Sağlık Bakanlığı’nın önerisi Adalet Bakanlığı’nın kararı ile 31 Mayıs 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2’şer aylık sürelerle 7 kez uzatma hakkı tanındı. Bu çerçevede pandemi izni 31 Temmuz 2021 kadar yürürlükte kalacak.

Özetle salgının devam etmesi halinde Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere açık cezaevi izinleri 3 kez daha uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi planlanılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı
Siyaset

Mehmet Metiner bombayı patlattı! Ali Babacan'la ilgili hiç bilinmeyen anısını anlattı

AK Partili Mehmet Metiner, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken bir anekdot paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projeyi açtı: İsmini Edebiyat Yolu olarak belirledik
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev projeyi açtı: İsmini Edebiyat Yolu olarak belirledik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun karayolu üzerindeki tünellerin açılış töreninde konuştu.
Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap
Gündem

Bülent Arınç'tan Trump mı? Biden mı? sorusuna Erbakanlı cevap

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, ABD'deki başkan seçimlerine ilişkin soruya Erbakan Hocalı bir cevap verdi. Arınç..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay