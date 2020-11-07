Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Cezaevi izinleri ne zaman bitecek? Açık cezaevinde kalan vatandaşlar bu sorunun yanıtını merak ediyor.

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar devam ediyor?

Hükümlülerin izinli sayılmalarına ilişkin süre 31 Ocak 2021 tarihine uzatıldı. Öte yandan Cezaevlerinde pandemi izni süresi 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılıyor. Kabul edilen önergeye göre; Sağlık Bakanlığı’nın önerisi Adalet Bakanlığı’nın kararı ile 31 Mayıs 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 2’şer aylık sürelerle 7 kez uzatma hakkı tanındı. Bu çerçevede pandemi izni 31 Temmuz 2021 kadar yürürlükte kalacak.

Özetle salgının devam etmesi halinde Sağlık Bakanlığı’nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere açık cezaevi izinleri 3 kez daha uzatılabilecek. Böylelikle salgının sürmesi durumunda koronavirüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi planlanılıyor.