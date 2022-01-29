Açık cezaevi izinleri ne zaman son? Açık cezaevi izinleri uzadı mı?
Açık cezaevi izinleri bitti mi? Koronavirüs salgını sebebiyle 14 Nisan 2020’de cezasının infazına karar verilen yükümlülerin Kovid-19 iznine gönderildi. Peki, izinler ne zaman sona erecek?
Koronavirüs salgını sebebiyle cezasının infazına karar verilen yükümlüler izne gönderildi. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri ne zaman son? Açık cezaevi izinleri uzadı mı?
Açık cezaevlerindeki hükümlülerin, Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki Kovid-19 izin sürelerinin, 31 Ocak'tan itibaren 2 ay uzatıldığı belirtildi.