Açık açık söyledi: Yahudi Prof'tan soykırım itirafı!
DEM Parti’nin İstanbul’da düzenlediği Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı, konuşmacılar arasında bulunan Yahudi profesörün ilginç bir çıkışına sahne oldu.
DEM Parti’nin İstanbul’da düzenlediği Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı’na Barcelona Özerk Üniversitesi’nden katılan E. Prof. Louis Lemkow yaptığı açıklamayla Siyonist soykırımcı İsrail’in açık bir şekilde soykırım yaptığını söyledi.
“İSRAİL’İN SOYKIRIMINA KARŞI DURMALIYIZ”
E. Prof. Louis Lemkow; “Ben Yahudiyim. Aile bireylerimden 21 kişi Auschwitz'de öldürüldü. Bugün İsrail Holokost'u başka bir soykırım için kullanıyor. Buna karşı durmamız gerekiyor. İsrail’in soykırımına karşı durmalıyız” diyerek adaletli bir tutum sergiledi.
