Açık açık ikaz etti: Başka bir iç savaşı kaldıramayız

Süren iç savaş hakkında açıklamalarda bulunan Nijerya Devlet Başkan Yardımcısı Yemi Osinbajo, ülkesinin başka bir iç savaşı kaldıramayacağını ifade etti.

Osinbajo, terör örgütü ilan edilen Biafra Yerli Halkları (IPOB) ile Hausa-Fulani kabileleri arasında yaşanan şiddet olayları sebebiyle bölge yetkilileri ile başkent Abuja'da görüştü.

Görüşmede yaptığı açıklamada Osinbajo, "Nijerya başka bir iç savaşı kaldıramaz." dedi.

Osinbajo, dünyanın her tarafında bu tür çatışmaların genellikle sonu olmayan bir savaşa dönüştüğünü vurguladı.

Şiddet sürdüğü müddetçe paraların ve kaynakların biteceğini kaydeden Osinbajo, "Herkes zor durumda kalacak, aileler, çocuklar, gençler ve yaşlılar zor durumda kalacak. Bu durumu kaldıracak gücümüz yok." dedi.

Osinbajo, ülkedeki son durumu ele almak için sadece siyasetçilerin değil, vatandaşların da acil harekete geçmesi çağrısı yaptı.

19 kişi yaşamını yitirdi

Anambra eyaletinde 26 Nisan'da IPOB üyelerinin Hausa-Fulani kabilesine düzenlediği saldırıda en az 19 kişi hayatını kaybetmişti.

IPOB, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.