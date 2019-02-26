Açığa alınan üsteğmen Sivas'ta gözaltına alındı 7 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen bir Üsteğmen Sivas'ta gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, meslekten ihraç edilen bir üsteğmen Sivas'ta gözaltına alındı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin "Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanması"na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında eski üsteğmen Ö.D. hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Ö.D, Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Ö.D, emniyete götürüldü.

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