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Gündem Acı tablo gün yüzüne çıktı! Denetimden kaçan Mansur Yavaş Sayıştay'a yakalandı
Gündem

Acı tablo gün yüzüne çıktı! Denetimden kaçan Mansur Yavaş Sayıştay'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-11-25 16:00:00 -
Acı tablo gün yüzüne çıktı! Denetimden kaçan Mansur Yavaş Sayıştay'a yakalandı

Sayıştay, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait şirketlere ilişkin raporunu yayınladı. Yayınlanan raporda ANFA’nın batırıldığı ortaya çıktı. Mansur Yavaş’ın Belediye’ye ait şirketlerin denetlenmesine engel olmasının sebebi de ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait olan şirketler Mansur Yavaş tarafından ‘Ticari Sır’ denilerek ABB’nin denetim komisyonu denetimlerine kapatılmıştı. Söz konusu karar ABB meclisinde büyük tepkiyle karşılanırken Yavaş’ın şirketlerin denetlenmesine engel olmasının sebebi Sayıştay’ın 2022 raporunda ortaya çıktı. Yıllarca zarar etmeden hizmet veren ANFA Limited Şirketi’nin Sayıştay tarafından hazırlanan raporda zarar edip ticari hayatının sürdürülebilir olmadığı belirtildi. 4 buçuk yıllık görev süresi boyunca Ankara’ya tek bir çivi çakmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş sonunda ABB’nin en büyük kuruluşlarından bir tanesi olan ANFA’yı batırdığı ortaya çıktı.

ŞİRKETLERİ DENETİM KOMİSYONUNDAN KAÇIRAN YAVAŞ’IN OYUNUNU SAYIŞTAY BOZDU

ABB denetim komisyonu tarafından ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın birçok usulsüzlüğü belirlenirken Yavaş, ABB’ye ait şirketlerin denetlenmesini ‘Ticari Sır’ diyerek engellemişti. Yavaş’ın söz konusu engellemesinden dolayı şirketlerde yaşanan alım satım işlemleri, kar zarar oranları belirlenememişti. Şeffaflık yalanıyla halkı kandıran Yavaş’ın ‘Ticari sır’ diyerek kaçtığı denetimlerin asıl sebebini Sayıştay hazırladığı raporla gün yüzüne çıkardı. Sayıştay tarafından hazırlanan ANFA Limited Şirketi’nin iş bilmez yönetim yüzünden batırıldığı ortaya çıktı.

ŞİRKETİN SATIŞLARDAN KAZANDIĞI TUTAR SATILAN MALLARIN MALİYETİNİ KARŞILAYAMADI

Ankara Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketi'nin 2022 yılı zararının 202 Milyon 195 bin 309 TL olduğu açıklandı. Sayıştay 2021 denetim raporunda 73 Milyon TL olduğu açıklanan ANFA’nın artık ticari hayatının sürdürülebilir olmadığı belirtildi. Hazırlanan Sayıştay raporlarında yıllardır arka arkaya zarar ettiği gözlemlenen ANFA’nın satışlardan kazandığı tutarın satılan malların maliyetini dahi karşılayamadı belirtilmiş.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ANFA’NIN 202 MİLYON 195 BİN TL ZARAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Şirketin zararına iş yaptığı bu nedenle bu zararla şirket faaliyetinin sürdürülebilir olmadığını tespit edilen Sayıştay raporda şu ifadelere yer verildi; “Şirket 2022 yılında 1 Milyar 042 Milyon 605 Bin 640 TL ‘Net Satış’ yapmış olmasına karşın söz konusu satışların maliyetleri 1 Milyar 190 Milyon 499 Bin 744 TL olarak gerçekleşmiştir. Daha öz bir ifade ile henüz faaliyet giderleri bile hesaba katılmamış olmasına rağmen satışlardan kazanılan tutar satılan malların maliyetini dahi karşılayamamış ve ‘Brüt Kar Oranı’ bu aşamada yüzde -14,18 olarak oluşmuştur. Söz konusu tutara faaliyet giderlerinin eklenmesi ile zarar daha da artmış ve yüzde -18,53 olarak gerçekleşmiştir. Diğer tüm gelir ve giderlerin hesaba dâhil edilmesi sonucunda ulaşılan ‘Net Kar Oranı’ ise yüzde -19,39 olarak gerçekleşmiş ve toplamda 2022 yılında 202 Milyon 195 Bin 309 TL zarar edilmiştir. Şirket likidite durum analizleri de gitgide kötüye gitmektedir. Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları karşılama oranı olarak tanımlanan ve genel olarak 1,5 ile 2 arasında olması finansal analizler açısından yeterli görülen ‘Cari Oran’ 2022 yılında 0,55 olarak hesaplanmış ve referans değerlerin altına inmiştir”

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