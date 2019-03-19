Acı ölüm! Dayısının kullandığı kamyonetin altında kaldı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, dayısının kullandığı kamyonetin altında kalan Adem Berat Deniz hayatını kaybetti.19 Mart 2019 Salı 19:46
Antalya’nın Manavgat ilçesinde dayısının kullandığı kamyonetin altında kalan 6 yaşındaki çocuk, acı şekilde can verdi.
Özkan Ö., 07 LUG 50 plakalı kamyonet ile kamyonetin kasasında bulunan malzemeleri indirmek için geriye doğru giderken, kamyonetin arkasında bulunan yeğeni Adem Berat Deniz’i fark etmedi.
Kamyonet geri gittiği sırada 6 yaşındaki ilkokul 1. sınıf öğrencisi Adem Berat Deniz kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.
Gözaltına alındı
Olayın ardından evin yanındaki okulda kazaya şahit olan bir öğretmen ve dayı Mustafa Ö. tarafından öğretmene ait araçla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Dayı Özkan Ö. jandarma tarafından hastanede gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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