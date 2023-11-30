Acı olay.. Kazada ölen kardeşlerinin mevlidinden dönen 2 kardeş, kazada can verdi
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde TIR’a arkadan çarpan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Kadri (36) ve Feyzi Gümüş (32) kardeşlerin, Batman’da devrilen hafriyat kamyonunun altında kalan hafif ticari araçta hayatını kaybeden Mehmet’in (29) 40’ıncı gün mevlidinden döndüğü ortaya çıktı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Kırsal Of Mahallesi, Kara Köprü mevkisinde meydana geldi.
Kadri Gümüş idaresindeki hafif ticari araç, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen seyir halindeki saman yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazada Kadri ve Feyzi Gümüş kardeşler, olay yerinde hayatını kaybetti.
KAZADA ÖLEN KARDEŞLERİNİN MEVLİDİNDEN DÖNÜYORLARMIŞ
Kadri ve Feyzi Gümüş’ün, 22 Ekim’de Batman’da kardeşleri Mehmet’in kullandığı hafif ticari aracın sağa dönüşü sırasında üzerine devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun altında kalarak hayatını kaybettiği, kardeşlerinin 40’ıncı gün mevlidinden döndükleri sırada kaza geçirdiği öğrenildi.
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