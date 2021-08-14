Acı haberler art arda geliyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi
AFAD, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin son verileri paylaştı.
AFAD tarafından üzücü bir son dakika gelişmesi paylaşıldı. Batı Karadeniz'deki sel felaketinin son verilerini açıklayan AFAD, hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldiğini duyurdu.
Paylaşılan son verilere göre, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde; Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Meteorolojiden uyarı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de aşırı yağışlar 2 gün boyunca devam edecek. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) yağış bekleniyor.