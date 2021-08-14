  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Selden yıkılan köprü böyle görüntülendi
Kars'ta sel felaketi!
FETÖ operasyonunda 1 tutuklama
Manavgat'ta çıkan yangın korkuttu
Gündem Acı haberler art arda geliyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi
Gündem

Acı haberler art arda geliyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi

AFAD, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketine ilişkin son verileri paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 20:21:00 - 2021-08-14 20:27:52
Acı haberler art arda geliyor! Hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi

AFAD tarafından üzücü bir son dakika gelişmesi paylaşıldı. Batı Karadeniz'deki sel felaketinin son verilerini açıklayan AFAD, hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldiğini duyurdu.

Paylaşılan son verilere göre, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde; Kastamonu'da 46, Sinop'ta 8 ve Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Meteorolojiden uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Doğu Karadeniz'de aşırı yağışlar 2 gün boyunca devam edecek. Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde aşırı (100 kilogram üzeri/metrekare) yağış bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay