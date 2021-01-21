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Gündem Acı haberin ardından Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu kararını duyurdu
Gündem

Acı haberin ardından Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu kararını duyurdu

Bir süredir rahatsızlığı sebebi ile Suriye'nin başkenti Şam'da tedavi gören 90 yaşındaki Hanedan Reisi Dündar Abdulkerim Osmanoğlu vefat etti. Abdülhamid'in torunu Orhan Osmanoğlu, acı haberin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:26:00 -
Acı haberin ardından Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu kararını duyurdu

Osmanlı Hanedanı'nın yaşayan en yaşlı üyesi Dündar Abdulkerim Osmanoğlu Hak'ka yürüdü.

Bir süredir tedavi görüyordu

Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdulkerim Osmanoğlu, kan değerlerinin düşmesi sebebi ile bir süre önce hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavisi Şam'daki bir hastanede devam eden merhum Osmanoğlu, serumla besleniyordu. Dündar Abdulkerin Osmanoğlu, akşam saatlerinde rahatsızlığına yenik düşerek tedavi gördüğü hastanede Hak'ka yürüdü.

Abdülhamid Han'ın torunu Orhan Osmanoğlu, Dündar Abdülkerim Osmanoğlu’nun vefatı nedeniyle üç günlük yas ilan ettiklerini duyurdu.

Orhan Osmanoğlu, “Aile büyüğümüzü kaybettiğimiz için 3 gün paylaşım yapılmayacaktır. Saygılarımızla!” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj:

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