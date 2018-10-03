Acı haberi alınca sinir krizi geçirdiler

Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş Pazarcık'ta Yunus Büyükoğlangil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kapağını açtığı elektrik trafosunda akıma kapıldı. Bunun üzerine beraberindeki arkadaşları tarafından Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine getirilen Büyükoğlangil, bu sabah yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Cesedi otopsi için morga kaldırılan Yunus Büyükoğlangilin 30 Eylül'de eve gelmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılarak her yerde arandığı öğrenildi. 2 çocuk babası Yunus Büyükoğlangilin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirip gözyaşı döktü. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Büyükoğlangilin cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi.