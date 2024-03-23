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Gündem Acı haber! Yaralanan asker şehit oldu
Gündem

Acı haber! Yaralanan asker şehit oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-23 19:45:00 -
Acı haber! Yaralanan asker şehit oldu

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen Tnk. Söz. Er Abdulkadir Akıncı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Abdulkadir Akıncı, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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