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Yaşam Acı haber! KKTC'li voleybol takımı kafilesinden 35 kişi hayatını kaybetti!
Yaşam

Acı haber! KKTC'li voleybol takımı kafilesinden 35 kişi hayatını kaybetti!

Son dakika haberi: Kahramanmaraş depremi sırasında yıkılan Adıyaman'daki Isias Hotel, küçük sporculara mezar oldu. 35 kişilik voleybol kafilesinden kurtulan olmadı.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 22:23:00 - 2023-02-11 22:29:23
Acı haber! KKTC'li voleybol takımı kafilesinden 35 kişi hayatını kaybetti!

Deprem felaketinde 6'ncı gün: Hasan Bilgen, Alp Akın, Duygu Bolsoy Kalaycı... Onlar da yüzyılın felaketinde hayatını kaybetti. Maç için geldikleri şehirden cenazeleri çıktı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde enkaz altında kalan, günlerdir canla-başla kurtarılmaya çalışılan 28'i ortaokul öğrencisi olan 35 kişilik kafileden kurtulan olmadı.

35 kişilik kafile, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarından oluşuyordu. Minik sporcular 12-13 yaşlarındaydı. Kaldıkları 7 katlı Isias Hoteli felakette yerle bir oldu. Bina depremde tuzla buz hale geldi.

Başta Kuzey Kıbrıs'tan gönderilen arama-kurtarma ekipleri olmak üzere herkes minik sporcuları kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ancak enkazda yaşam üçgeni oluşturulacak kadar alan bile bulunmadığı belirtildi.

Genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı! Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinde müthiş sevindirici olay!
Genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı! Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinde müthiş sevindirici olay!

Yaşam

Genç kız 133'üncü saatte enkazdan kurtarıldı! Kahramanmaraş'ta, deprem bölgesinde müthiş sevindirici olay!

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