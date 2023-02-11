Acı haber! KKTC'li voleybol takımı kafilesinden 35 kişi hayatını kaybetti!
Son dakika haberi: Kahramanmaraş depremi sırasında yıkılan Adıyaman'daki Isias Hotel, küçük sporculara mezar oldu. 35 kişilik voleybol kafilesinden kurtulan olmadı.
Deprem felaketinde 6'ncı gün: Hasan Bilgen, Alp Akın, Duygu Bolsoy Kalaycı... Onlar da yüzyılın felaketinde hayatını kaybetti. Maç için geldikleri şehirden cenazeleri çıktı.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde enkaz altında kalan, günlerdir canla-başla kurtarılmaya çalışılan 28'i ortaokul öğrencisi olan 35 kişilik kafileden kurtulan olmadı.
35 kişilik kafile, Gazimağusa Türk Maarif Koleji kız ve erkek voleybol takımlarından oluşuyordu. Minik sporcular 12-13 yaşlarındaydı. Kaldıkları 7 katlı Isias Hoteli felakette yerle bir oldu. Bina depremde tuzla buz hale geldi.
Başta Kuzey Kıbrıs'tan gönderilen arama-kurtarma ekipleri olmak üzere herkes minik sporcuları kurtarmak için büyük çaba harcadı. Ancak enkazda yaşam üçgeni oluşturulacak kadar alan bile bulunmadığı belirtildi.