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Acı haber geldi! 1 askerimiz şehit

Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonunda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın acı haberi ailesine iletildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 17:47:00 -
Acı haber geldi! 1 askerimiz şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kaplan Operasyonunda teröristlerin açtığı taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın (23) baba ocağına ateş düştü.

Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın şahadet haberi, Pazarcık ilçesine bağlı Büyüknacar Mahallesinde yaşayan anne Fadıma ve baba Mehmet Kahya’ya askeri erkan tarafından iletildi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya'nın babaocağı Türk Bayraklarıyla süslendi.

Ailenin tek erkek avladı olan Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya’nın bekar ve 3 kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Ömer Kahya’nın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş’a getirilmesi bekleniyor.

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Yorumlar

şenay doğan

sevin ömerim....cuma günü şehit düştün....herkese nasip olmaz....allaha emanet olun
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latif esen

ŞEHADETİNLE ULKENE YAŞATTIĞIN GURUR VE HUZUN EN MUSTESNA MADALYAMIZ ALLAHIM ŞAHADETİNİ VE HİZMETİNİ CENNETİYLE TAÇLANDIRSIN
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