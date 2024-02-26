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Aktüel Acı gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı!
Aktüel

Acı gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı!

Yeniakit Publisher
2024-02-26 17:53:00 -
Acı gerçek 19 yıl sonra ortaya çıktı!

19 yıl önce 9 yaşındaki kız çocuğunun intihar etmediği babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Eskişehir’de Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından tekrar başlatılan inceleme sonucu, 19 yıl önce kızını öldürdüğü ve intihar süsü verdiği şüphesiyle gözaltına alınan baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sivrihisar ilçesi Yukarı Kepen Mahallesi’nde yaşayan Mehmet S.’nin 9 yaşındaki kızı, 2005 yılında evinde ölü bulundu. Tarladan eve geldiğini ve kızını asılı şekilde bulduğunu iddia eden Mehmet S., olaydan 19 yıl sonra İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından tekrar başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Tanık ifadelerine başvurularak yürütülen soruşturmada kızını öldürdüğü ve intihar süsü verdiği şüphesiyle jandarma ekiplerince gözaltına alınan baba Mehmet S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen baba Mehmet S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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