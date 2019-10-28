Acı çehre otu nedir? Acı çehre otu zayıflatır mı?

Son yıllarda popüler olan ve birçok yararı kullanıcılar tarafından test edilip uygulanan, acı çehre otunun sizler için derledik. Peki ama acı çehre otu nedir? Acı çehre otu kabızlık giderir mi? Acı çehre otu zayıflatır mı? Acı çehre otunun faydaları...

Acı çehre otu ve acı çehre tohumu kilo problemi yaşayan insanların en sık tükettiği besinler arasında yer alıyor. Popülerliğini zayıflamaya yardımcı olmasına borçlu olan acı çehre aslında tam bir şifa bombası.

Acı çehre, aktarlardan bulabileceğiniz, acımsı ve kuru bir bitkidir. Şimdilik popülerliğini zayıflama çayı üzerinden sürdürse de, ilerleyen zamanlarda diğer faydaları da konuşulacak.

Acı çehre otunun faydaları

Tatlı ihtiyacınızı giderir.

İştah kapatıcı özelliğe sahiptir.

Prostat hastalığına iyi gelir.

Düzenli tüketimi sayesinde yağ yakımını destekler.

Vücuttaki su ve şişkinliği atar.

Sindirim sistemini düzenler. Kabızlık ve ishali giderir.

Tabiki her besin gibi düzenli ve yeterli tüketilmesi gerekir. Fazla tüketildiği takdirde yan etkileri ortaya çıkabilir. Acı oluşu yüzünden çiğ olarak fazla tüketilmiyor.

1 su bardağı kaynar suyun içerisine 5 tane acı çehre otu atarak demleyin ve 10 dakika sonra tüketin.

Eğer çiğ olarak tüketmek isterseniz günde 2 adet çiğnemeniz yeterli olacaktır.