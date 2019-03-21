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Acı bilanço açıklandı! İşte ABD'nin öldürdüğü Suriyeli sayısı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı, Amerika Birleşik Devletleri'nin başını çektiği koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarında 3035 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

21 Mart 2019 Perşembe 01:56
Acı bilanço açıklandı! İşte ABD'nin öldürdüğü Suriyeli sayısı

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin 2014 yılından beri yaptıkları hava saldırılarının 3035 sivilin hayatına mal olduğunu açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) ABD öncülüğündeki koalisyonun DAEŞ ile mücadele gerekçesiyle Suriye'de 2014'ten beri yaptığı operasyonlarda yaşanan sivil kayıplar hakkında rapor yayımladı. SNHR, koalisyon güçlerinin Eylül 2014'ten beri 924'ü çocuk, 656'sı da kadın olmak üzere toplam 3035 sivili öldürdüğünü duyurdu.

"Saldırılar rastgele yapıldı"

Raporda, ABD öncülüğündeki koalisyonun "zorla" 500 binden fazla insanı göç ettirdiğini de iddia etti. Raporda, sivil ölümlerin yüzde 32'sinin eski ABD Başkanı Barrack Obama döneminde olduğuna değinilerek, "Trump'ın başkan olmasıyla saldırılar, karmaşık ve rastgele düzenlendi" denildi.

Yayınlanan istatistiklerde, Obama dönemindeki saldırılarda, 194'ü çocuk, 294'ü kadın toplam 976 sivil ölürken, Trump döneminde 730'u çocuk, 362'si kadın toplam 2 bin 59 sivilin yaşamını yitirdiği gözlendi.

Ayrıca raporda, saldırıların 25'inin okul ve 15'inin sağlık ocağı olmak üzere, en az 172 saldırının sivil tesislere yönelik yapıldığı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 01:56
  1. ABD
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