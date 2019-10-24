0553 313 94 23

Acı biberin sağlığa faydaları neler?

Türk mutfağında ve dünya mutfağında acı biberin yeri ve önemi tartışılmaz. Tadının acı olmasından dolayı kimileri tercih etmese de acı biberin sağlığa bir çok faydası bulunuyor. İşte acı biberin faydaları...

24 Ekim 2019 Perşembe 20:22
Acı biberin sağlığa faydaları neler?

Türk mutfağında ve dünya mutfağında acı biberin yeri ve önemi tartışılmaz. Tadının acı olmasından dolayı kimileri tercih etmese de acı biberin sağlığa bir çok faydası bulunuyor. İşte acı biberin faydaları...

Acı biberin faydaları neler?

Acı biberin etken maddesi olan capsaicin, beyinde endorfin salgılanmasını sağladığı için, vücutta ağrı kesici ve mutluluk verici bir etki oluşturuyor.

İçeriğinde bulunan antioksidanlar ile, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca C vitamini seviyesi, turunçgillere yakın bir seviyede olması sebebi ile kış aylarında doğal bir savunma mekanizması özelliğinde.

Acı biberin bir diğer etkisi, vücuttaki kanı inceleştirmesi ile, kanın pıhtılaşmasını önlemesi, kalp krizi riskini azaltması, kolesterol ve şekeri düşürmesi. Ayrıca damarlardaki kanın akış yolunu düzeltmesi ile damar basıncını azaltıp, tansiyona da dengeleyici unsur olduğu biliniyor.

Acı biberin burun ve boğaz yollarındaki enfeksiyona karşı antioksidan özelliği ile kurutucu etkisi olması, sinüzit sorunu olan kişilere de sinüzitin açılması konusunda yardımcı oluyor.

Acı biberin sindirim sistemine karşı olumlu etkisinin yanı sıra kabızlık rahatsızlığına karşı da düzeltici etkisi mevcut. Ancak uzmanlar bir konuda uyarıyor, acı biberi fazla tüketmek hemoroid ve ülser gibi rahatsızlıklara yol açabileceği için dikkatli tüketilmesi gerekiyor.

*Vücudun betakaroten ihtiyacını tek bir besinle sağlayan acı biberden günde 1 kez yemeniz yeterlidir. C vitamini açısından zengin olan acı biber vücudun dayanıklılığını arttırarak gribe karşı vücudunuzu koruma altına alır.

*Doğal maddesi capsaicin olan acı biber ağza değdirildiği anda yakıcı bir his uyandırır. Bu his sayesinde sinirler yumuşayarak beyinde endorfin salgılar. Beyin bölgesinde salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etkisi oluşturur.

*Üniversiteler tarafından yapılan araştırmalarda acı biberin yenmesi sonucunda trigliseritlerin düşmesi gözlenmiş bunun sonucunda da kötü kolesterolde azalma görülmüştür.

*İçerisinde C vitamini, betakaroten ve antioksidan bulunmasından vücudu kansere ve kalp krizi riskine karşı korur. Dolaşımın hızlanmasında etkili olan acı biber felç geçirme riskini en aza indirir.

*Midedeki mikropların ölmesinde etkili olan acı biber mide rahatsızlıklarında en çok görülen ülserin ilerlemesini önler.

*İştah açıcı olarak çok tercih edilmese de acı biber iyi bir zayıflatıcıdır. Kabızlık sorununun önlenmesinde etkili olan acı biber aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

*Solunum zorluğu yaşayanlarda etkili olan acı biber, balgam söktürür ve kronik bronşit rahatsızlıklarında etkilidir.

*Sindirim salgısını arttıran acı biber iştah açması sayesinde sindirim daha rahat olmasını sağlar.

*Lif açısından zengin olan acı biberden günde 1 tane yiyerek kabızlık sorununuzu önleyebilirsiniz.

*Kanserli hücrelerin öldürülmesini sağlar yani doğal bir kemoterapi görevi görür.

*Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

*Yağ yakma özelliği sayesinde kolay zayıflamaya yardımcı olur.

*Kan dolaşımını hızlandırır.

*Grip mikrobunu önleyerek nezle ve soğuk algınlığı olmanızı önler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 20:22
  1. acı biber
  2. acı biberin faydaları
  3. acı biberin yararları
  4. acı biber sağlığa faydalı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık indirim kararı aldı
    1. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
    2. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    3. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    4. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    5. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    6. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    7. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    8. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    9. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    10. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    11. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    13. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    14. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    15. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    16. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    17. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    18. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    19. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    20. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    21. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    22. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    23. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    24. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    25. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    26. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    27. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    28. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    29. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    30. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!