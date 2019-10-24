Acı biberin sağlığa faydaları neler?

Türk mutfağında ve dünya mutfağında acı biberin yeri ve önemi tartışılmaz. Tadının acı olmasından dolayı kimileri tercih etmese de acı biberin sağlığa bir çok faydası bulunuyor. İşte acı biberin faydaları...

Acı biberin faydaları neler?

Acı biberin etken maddesi olan capsaicin, beyinde endorfin salgılanmasını sağladığı için, vücutta ağrı kesici ve mutluluk verici bir etki oluşturuyor.

İçeriğinde bulunan antioksidanlar ile, vücudun bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ayrıca C vitamini seviyesi, turunçgillere yakın bir seviyede olması sebebi ile kış aylarında doğal bir savunma mekanizması özelliğinde.

Acı biberin bir diğer etkisi, vücuttaki kanı inceleştirmesi ile, kanın pıhtılaşmasını önlemesi, kalp krizi riskini azaltması, kolesterol ve şekeri düşürmesi. Ayrıca damarlardaki kanın akış yolunu düzeltmesi ile damar basıncını azaltıp, tansiyona da dengeleyici unsur olduğu biliniyor.

Acı biberin burun ve boğaz yollarındaki enfeksiyona karşı antioksidan özelliği ile kurutucu etkisi olması, sinüzit sorunu olan kişilere de sinüzitin açılması konusunda yardımcı oluyor.

Acı biberin sindirim sistemine karşı olumlu etkisinin yanı sıra kabızlık rahatsızlığına karşı da düzeltici etkisi mevcut. Ancak uzmanlar bir konuda uyarıyor, acı biberi fazla tüketmek hemoroid ve ülser gibi rahatsızlıklara yol açabileceği için dikkatli tüketilmesi gerekiyor.

*Vücudun betakaroten ihtiyacını tek bir besinle sağlayan acı biberden günde 1 kez yemeniz yeterlidir. C vitamini açısından zengin olan acı biber vücudun dayanıklılığını arttırarak gribe karşı vücudunuzu koruma altına alır.

*Doğal maddesi capsaicin olan acı biber ağza değdirildiği anda yakıcı bir his uyandırır. Bu his sayesinde sinirler yumuşayarak beyinde endorfin salgılar. Beyin bölgesinde salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etkisi oluşturur.

*Üniversiteler tarafından yapılan araştırmalarda acı biberin yenmesi sonucunda trigliseritlerin düşmesi gözlenmiş bunun sonucunda da kötü kolesterolde azalma görülmüştür.

*İçerisinde C vitamini, betakaroten ve antioksidan bulunmasından vücudu kansere ve kalp krizi riskine karşı korur. Dolaşımın hızlanmasında etkili olan acı biber felç geçirme riskini en aza indirir.

*Midedeki mikropların ölmesinde etkili olan acı biber mide rahatsızlıklarında en çok görülen ülserin ilerlemesini önler.

*İştah açıcı olarak çok tercih edilmese de acı biber iyi bir zayıflatıcıdır. Kabızlık sorununun önlenmesinde etkili olan acı biber aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasını sağlar.

*Solunum zorluğu yaşayanlarda etkili olan acı biber, balgam söktürür ve kronik bronşit rahatsızlıklarında etkilidir.

*Sindirim salgısını arttıran acı biber iştah açması sayesinde sindirim daha rahat olmasını sağlar.

*Lif açısından zengin olan acı biberden günde 1 tane yiyerek kabızlık sorununuzu önleyebilirsiniz.

*Kanserli hücrelerin öldürülmesini sağlar yani doğal bir kemoterapi görevi görür.

*Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

*Yağ yakma özelliği sayesinde kolay zayıflamaya yardımcı olur.

*Kan dolaşımını hızlandırır.

*Grip mikrobunu önleyerek nezle ve soğuk algınlığı olmanızı önler.