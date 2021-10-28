Cilt maskeleri veya yüz maskeleri, düzenli olarak uygulandığında cildi nemlendirir, yorgunluk görünümünü azaltır ve genel olarak cildinizi olumsuzluklardan arındırır. Birçok bitkisel maskelerden biri olan, acı biber maskesi kırışıklıkları gideriyor. İşte o tarif…

Malzemeler

1 bardak tam yağlı süt

1 tatlı kaşık limon suyu

1 çay kaşığı acı biber

Yarım çay kaşık tarçın

1/2 kaşık bal

Hazırlanışı

Öncelikle bir bardak tam yağlı sütü cezveye alıp ısıtınız. Kaynama noktasına gelmek üzereyken 1 tatlı kaşığı limon suyunu ekleyip karıştırın. Kaynayan sütün kaymağını alıp sütü iyice karıştırınız. Sonra sütünüzü dolaba kaldırıp dinlenmesini sağlayınız. Soğuyan sütün içerisine bir çay kaşığı acı biber yarım çay kaşığı, tarçın ve 1/2 kaşık balığı ilave edip iyice karıştırınız.

Yapmış olduğumuz krem kıvamındaki maskenizi yüzünüze oval hareketlerle uygulayınız. Bu maskeyi yüzünüzde 30 dakika kaldıktan sonra bolca ılık su ile durulayınız. Daha sonrasında nemlendirici sürmeyi unutmayınız. Bu maskeyi haftada bir defa uygulayabilirsiniz.