Acenteler 2021 için umutlu

Detayları yakında dünya kamuoyuna paylaşılacak plan, kutsal topraklara tur düzenleyen seyahat acentelerinin yetkililerini 2021 için umutlandırdı.

Olumlu adım atıldı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi, Hac ve Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Diyaeddin Şahin, Yeni Akit’e yaptığı açıklamada Suudi hükümetince olumlu bir adım atıldığına dikkat çekti.

Çalışmalara start veriliyor

Umreyle ilgili yol haritasının belirlenmesinin yüreklere su serptiğine işaret eden Şahin, “Şükür ki ilk aşamada Suudi Arabistan vatandaşlarına yönelik kısıtlı sayıda umreye start verilecek. Ardından Körfez ülkelerine, Kuveyt’e ve Bahreyn’e kapılar açılacak. 1 Ocak 2021’den itibaren de diğer Müslüman ülkeleri için çalışma yapılacak” dedi. 2021 için ümitli olduklarını kaydeden Şahin, “Uçuşların da yakında başlayacak olması bizlere moral veriyor. Korkuların kırılması, uçakların inip kalkması iyi, sevindirici bir haber” ifadelerini kullandı.

Rapor şart

Öbür taraftan Suudi yönetiminin umre planı netleşti. Buna göre Mekke ve Medine’yi ziyaret etmeye niyetlenen Müslümanlar; gerekli şartları karşılamalı, ilgili makamlardan izin almalılar. Corona virüsü (Covid-19) taşımadıklarını belirten rapor sunmalı, hijyen ve fiziksel mesafe kurallarına uymalılar.