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Kültür - Sanat Acar’ın ‘Küçük Savaşçı’ romanı raflarda
Kültür - Sanat

Acar’ın ‘Küçük Savaşçı’ romanı raflarda

Türkiye’deki sayısız gazetede çalıştıktan sonra emekli olan usta gazeteci Hüsameddin Acar, yılların verdiği birikim ve etkileyici kalemiyle yeni kitabı Küçük Savaşçı romanını siz okurların beğenisine sundu…

Yeniakit Publisher
2023-01-17 11:07:00 -
Acar’ın ‘Küçük Savaşçı’ romanı raflarda

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek akıcı bir dille yazılan roman; tüm aile fertleri azgın Sırp katiller tarafından katledilen 13 yaşlarında küçük bir çocuğun kahramanlık öyküsüdür. Çanakkale’nin çeşitli cephelerinde müthiş bir mücadele sergileyen ve bu yönüyle de Avrupa basınında yer alan Ali Reşat, siperlere birbiri ardına fırlattığı el bombaları ile düşman askerlerine kan kusturmuştur. Okudukça, heyecan ve gurur duyacak, “Böyle bir kahraman, nasıl olmuş da tarih sayfaları arasında sıkışıp kalmış” diye düşüneceksiniz. Ali Reşat, genç ömürlerini bu ülke, bu vatan için feda etmiş, çeşitli cephelerde şehit düşmüş binlerce genç delikanlılarımızın kahramanlık timsalidir. Gazeteci-yazar Hüsameddin Acar’ın kaleme aldığı Küçük Savaşçı’yı bir solukta okuyup, küçük bir çocuğun kahramanlığıyla gurur duyarken; bazen hüzünlenecek bazen de tarihin hakkikatlerine dalacaksınız… İsteme Adresi: [email protected] www.akilfikiryayinlari.com

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