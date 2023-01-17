Acar’ın ‘Küçük Savaşçı’ romanı raflarda

Gerçek bir hayat hikayesinden esinlenerek akıcı bir dille yazılan roman; tüm aile fertleri azgın Sırp katiller tarafından katledilen 13 yaşlarında küçük bir çocuğun kahramanlık öyküsüdür. Çanakkale’nin çeşitli cephelerinde müthiş bir mücadele sergileyen ve bu yönüyle de Avrupa basınında yer alan Ali Reşat, siperlere birbiri ardına fırlattığı el bombaları ile düşman askerlerine kan kusturmuştur. Okudukça, heyecan ve gurur duyacak, “Böyle bir kahraman, nasıl olmuş da tarih sayfaları arasında sıkışıp kalmış” diye düşüneceksiniz. Ali Reşat, genç ömürlerini bu ülke, bu vatan için feda etmiş, çeşitli cephelerde şehit düşmüş binlerce genç delikanlılarımızın kahramanlık timsalidir. Gazeteci-yazar Hüsameddin Acar’ın kaleme aldığı Küçük Savaşçı’yı bir solukta okuyup, küçük bir çocuğun kahramanlığıyla gurur duyarken; bazen hüzünlenecek bazen de tarihin hakkikatlerine dalacaksınız… İsteme Adresi: [email protected] www.akilfikiryayinlari.com