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Kadın - Aile Açai meyvesinin faydaları nelerdir? Önemi nedir? Çıkan gerçek: herkes bakakaldı! İşte en sevilen meyve
Kadın - Aile

Açai meyvesinin faydaları nelerdir? Önemi nedir? Çıkan gerçek: herkes bakakaldı! İşte en sevilen meyve

Yeniakit Publisher
2024-02-24 21:11:00 - 2024-02-24 21:58:26
Açai meyvesinin faydaları nelerdir? Önemi nedir? Çıkan gerçek: herkes bakakaldı! İşte en sevilen meyve

Açai besin olarak tüketilmesinin yanında doğal gıda boyaları, kozmetik sektörü, anti-aging kremler, şampuanlar ve besin takviyelerinde de sıklıkla kullanılmaktadır. İşte cevabı...

Açai Meyvesi üzüm ve yaban mersini türleri özellikleri gösteren; küçük, kırmızımsı-morumsu, bir küme tohum barındıran ve sadece %15’i tüketilen, Güney Amerika’nın Amazon Nehri kıyılarında uzun Palmiye Ağaçlarında yetişen bir meyvedir. Bu meyveler doğal şartlara çok dayanıklı olmayıp hızla bozulsalarda taze yendiklerinde çok önemli sağlık faydaları ve besin değeri ihtiva ederler.

Açai Meyvesi’nin geleneksel kullanımı sonucu ishal, parazit kaynaklı enfeksiyonlar, kanamalar ve ülser tedavi edilir. Bir yemek olarak, Amazon bölgesinde, nişastalı köke sahip manyok sebzesi ile açai püresi karıştırılarak bir tür lapa olarak tüketilir. Meyvenin lezzeti sıklıkla yabani çilek ve çikolata arasında olarak tarif edilmektedir. Büyük süpermarketlerde, sağlıklı beslenme sitelerinde ve organik ürün satan dükkanlarda genellikle meyve suyu veya çay şeklinde bulunabilmektedir.

Açai Meyvesinin Sağlığa Faydaları

Bu küçük meyve aynı kızılcık gibi yüksek seviyede antioksidan barındırır. Araştırmalara göre Açai antioksidan oranıyla meyve ve sebzeler arasında bir numaradır, diğer bir deyişle siyah üzümden 10 kat daha fazla antioksidan barındırır. Meyvelerin şeker oranı düşük, kalsiyum, lif ve vitamin A oranı oldukça yüksektir. Ayrıca resveratrol, siyanid ve ferulik asit gibi antosiyanin bileşenleri barındırırlar. Bu bileşenler meyveye sadece ayırt edici rengi vermekle kalmaz ayrıca zararlı radikallere karşı insan vücudunu da savunurlar. Açai meyvesi kırmızı şaraptan 10 ila 30 kat arası daha fazla antosiyanin gücüne sahiptir.

Meyvenin barındırdığı bileşenler aşağıdaki hastalıklara karşı vücudu savunur

Eklem İltihabı
İltihapların İyileşmesi
Obezite
Ereksiyon Sorunları
Nörolojik Hastalıklar
Alerjiler, Kalp Hastalıkları ve Kanser
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Açai Üzümü Nasıl Yenir?

Taze Açai meyveleri olduğu gibi yenebilir. Doğada hızlı bozulan bir meyve olduğu için hemen tüketilmelidir.

Meyveler daha uzun süre dayanmaları için donmuş, meyve suyu ve toz olarak da satılmaktadır. Bu ürünler, dondurma, jöle veya frozen tarzı içeçekler hazırlamak için kullanılabilir.

Bu meyveyi yemek için en sık kullanılan yöntem Açai kasesidir. Açai püresi, bal, granola ve müsli birlikte tüketilir.

Açai Üzerine Yapılmış Araştırmalar

2011’in ortalarında yayınlanan bir çalışmaya göre Açai yüksek antioksidan oranıyla sağlığa fayda sağlamakla kalmayıp ayrıca hücre bütünlüğünün bozulmasını da azaltıyor. Eylül 2012’de yayınlanan araştırmaya göre ise mesane kanseri olmuş bir fareye düzenli olarak açai püresi verilmiştir. 10 haftalık bir süre sonra tedavinin kanserin yayılımını, TCC oranını ve Dna hasarını azalttığı ortaya çıkmıştır. Araştırmanın yazarları bu pozitif etkilerin büyük ihtimalle meyvenin yüksek antioksidan oranı sayesinde gerçekleştiğini belirtmişlerdir.

Bir diğer araştırmanın amacı meyvenin metobolizma bozukluklarına nasıl etki edeceğini görmektir. Araştırmada 10 aşırı kilolu yetişkin bir ay boyunca günde iki kere 100’er fram Açai püresi tüketmiştir. Araştırmaya göre her deneğin kan şekeri, tansiyonu, kolesterolü, trigliseritleri ve diğer biolojik özellikleri ölçülmüştür. 30 günün sonunda kan şekerinde, insülin seviyelerinde ve toplam kolesterolde düşüşler gözlenmiştir. Bilim adamları Açai püresinin obez insanlarda metobolik hastalık belirteçlerinin azalmasını sağladığı sonucuna ulaşmıştır.

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