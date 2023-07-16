Acai meyvesi nedir? Faydaları nelerdir? Çok ama çok önemli öyle bir şok eden detayı var ki! Bakın ne

Acai, Brezilya’nın yağmur ormanlarında palmiye ağaçlarında yetişen 2,5 cm çapta vitamin ve mineral deposu bir meyvedir. Koyu mor renklidir ve sarı renkte çekirdeği vardır. Genelde yemeğin yanında tüketilirler ve tadı böğürtlen ve şekersiz çikolataya benzetilir.

Taze acai üzümlerinin raf ömrü oldukça kısadır ve büyüdükleri yerin dışında tazeliklerini koruyamazlar. Bazı gıda ürünlerinde tatlandırıcı olarak kullanılır ve acai yağı bazı kremlerin yapımında da kullanılır.

Acai, antioksidan açısından oldukça zengindir. Bağırsaktan daha iyi emileceği için posasından ve püresinden daha çok faydalanılır. Ayrıca toz şeklinde olanı ise besin değeri en yüksek olan halidir.

Acai’nin Faydaları Nelerdir?

Kalp Sağlığını Korur.

Acai meyveleri içerdikleri antioksidanlar sayesinde kolesterol seviyesini dengede tutmayı sağlarlar. Dolaşımı destekleyerek genel kan kompozisyonunu iyileştirir ve kan damarlarının gevşetilmesini sağlayan bitki sterolleri bakımından zengindirler.

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Kilo Vermeye Yardımcıdır.

Kilolu kadınlar üzerinde yapılan bir araştırma, düzenli olarak acai meyvesi tüketen kadınların vücutlarındaki toplam yağın ve deri yüzeylerinin azalttığı, aynı zamanda da insülin duyarlılığını ise artırdığı saptanmıştır.

Cilt Sağlığını Korumaya Yardımcıdır.

Acai yağı ile yapılan cilt bakım ürünleri kimyasal kozmetik ürünleri kullanmamak için çok iyi bir alternatiftir. Günümüzde birçok cilt bakım ürünü antioksidan özelliğinden dolayı acai yağı içermektedir. Acai yağı cildinizi besler ve sağlıklı bir parlaklık verir.

Sindirime Yardımcı Olur.

Acai sindirim sistemi sağlığını korur ve normal çalışmasını sağlar. Bu meyvelerin detoksifikasyon dengesi fazladır ve tohumlarından yapılan un iyi bir diyet lif kaynağıdır.

Hücreleri Serbest Radikallerden Korur.

Acai hücrelerin korunmasında öneli rol oynar ve serbest radikallerin verecekleri zararlara karşı vücudumuzu korur. Acaideki antioksidanlar beyaz kan hücrelerinin içine girerler ve çok düşük oksijen söndürme işlevleri vardır.

Enerjiyi Arttırır.

Spor öncesi acai meyvesi tüketmek enerjinizi arttırır ve spor sonrası da yorgunluğunuzun gitmesini sağlar. Yapılan araştırmalar spor öncesi acai meyvesi tüketen kişilerin spor öncesi ve sonrasında daha aktif oldukları gözlenmiştir.

Zihinsel Fonksiyonları Geliştirir.

Yapılan bazı araştırmalar acai meyvesinin kısa ve uzun süreli belleğin geliştirilmesine fayda sağladığını göstermiştir. Aynı zamanda sağlıklı beyin yaşlanmasını sağlar ve yeni sinirlerin oluşmasını sağlayarak beyin hücreleri ile arasındaki iletişimi kuvvetlendirir.

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