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Spor Acaba ne oldu da Ağırel'den özür dilediler
Spor

Acaba ne oldu da Ağırel'den özür dilediler

Yeniakit Publisher
2023-11-25 19:48:00 -
Acaba ne oldu da Ağırel'den özür dilediler

Geçtiğimiz günlerde spor yorumcuları Nevzat Dindar ve Alper Mert, Murat Ağırel'i 'Ayağını denk al' sözleriyle tehdit etmişti. Dindar ve Mert yaptıkları bir açıklamayla Ağır elden özür dilediler.

Taktikmania.com ismiyle spor haberleri yapan sitenin "Taktik Mania Plus" isimli YouTube kanalında program yapan Nevzat Dindar ve Alper Mert, yayın sırasında gazeteci Murat Ağırel'i tehdit etmişti.

Dindar, "Murat Ağırel, ayağını denk al. Açık ve net söylüyorum. Gazetecilik yap, amenna. Bu yönünü kimse eleştiremez. Ama yaptığın son dönemdeki paylaşımlar ve Galatasaray’ı işin içine çekme çaban yakışıksız. Cumhuriyet’i kullanman da kabul edilebilir değil" demiş; diğer yorumcu Alper Mert ise Ağırel'e seslenerek, "Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu sergilemeni bekliyoruz. Belli ki bunu senden isteyenler var. Son bir şey söyleyip kapatıyorum. Arkadaşlar unutmayın, evden Galatasaray’ın cenazesi diye gidersiniz, Galatasaray bir bakmışsınız sizin selanızı okutuyor" demişti.

Cumhuriyet'in haberine göre, Dindar ve Mert dün yaptıkları Youtube canlı yayınında tehditler için özür diledi. Alper Mert, “O cümlenin ne Murat Bey ile ne de bir kişiyle değil. Genel bir yorum yaptım ben. Kamuoyunu bu şekilde meşgul ettiğim için çok üzüldüm. Ben kimseyi tehdit etmem. Murat Bey ile iletişim içinde olacağız. Belki yayınımıza da katılacak. Kamuoyundan özür diliyorum. Murat Ağırel'den de özür diliyorum” dedi.

Nevzat Dindar ise “Ben kendi adıma eğer bu şekilde bir anlaşılma olduysa özür diliyorum. Murat Ağırel'den özür diliyorum” ifadelerini kullandı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ağırel "Hodri meydan!" demişti

Yayının tehdit içeren kesitini X hesabından paylaşan Ağırel, "Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım, anlatırım. Kağıdım kalmaz duvara taşa yazarım. Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum. Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizin bir hesabınız varsa milletin de hesabı var" demişti.

Polatlar dosyasını yazdığı için de tehdit edilmişti

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi olan Dilan Polat ve Engin Polat dosyasını yakından takip eden Ağırel, önceki gün de tehdit edildiğini açıklamıştı.

Ağırel, Halk TV'de katıldığı yayında tehdit edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Ağırel, "Hiç uzatmayalım, hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın" demişti.

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