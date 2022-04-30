Acaba bizim marketler ne zaman böyle bir kampanya yapacak?

Melih Altınok, enflasyonun son 30 yılın en yüksek seviyesini gördüğü İngiltere'deki büyük süpermarket zincirlerinin, belirli temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası düzenleyeceklerini ilan etmesinin önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Bizde hükümetin KDV indirimi öncesi fiyatlara zam yapanlara ders olsun" ifadelerini kullandı. Altınok, "Acaba bizim market zincirlerimiz de böyle bir kampanya yapmayı düşünemezler mi?" diye sorduğu Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Kimse bol keseden alınan pandemi tedbirlerine bağlamıyor, herkes Ukrayna Savaşı yüzünden diye geveliyor ama gıda fiyatlarındaki enflasyon tüm dünyada çığırından çıkmış durumda.

ABD ve Avrupa'ya kadar tüm yönetimler son kırk yılın krizi dedikleri bu duruma çare bulmaya çalışıyor. Düne kadar eksi faiz veren İsveç gibi ülkelerin bile konforu bozulmuş durumda.

Dün de enflasyonun son 30 yılın en yüksek seviyesini gördüğü İngiltere'deki büyük süpermarket zincirleri belirli temel gıda ürünlerinde indirim kampanyası düzenleyeceklerini ilan ettiler.

Bizde hükümetin KDV indirimi öncesi fiyatlara zam yapanlara ders olsun.

Acaba bizim market zincirlerimiz de böyle bir kampanya yapmayı düşünemezler mi?

Hem bir araya gelip piyasadaki fiyatları belirledikleri iddialarına cevap vermiş olurlar hem de onca para verip yaptırdıkları reklamlardan elde edemeyecekleri sempatiyi kazanırlar."