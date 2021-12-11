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Kadın - Aile Aç karnına zeytinyağı içmenin faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Aç karnına zeytinyağı içmenin faydaları nelerdir?

Zeytinyağını yemeklerde sık sık kullanıyor olabilirsiniz ama aynı zamanda onu içebileceğinizi de biliyor muydunuz?

Yeniakit Publisher
2021-12-11 11:25:00 - 2021-12-11 11:30:41
Aç karnına zeytinyağı içmenin faydaları nelerdir?

Antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin olan zeytinyağı doğanın sunmuş olduğu en etkili besinlerden biridir.

Sabah aç karnına zeytinyağı içmenin faydaları

  • Çünkü kansere, özellikle de kalın bağırsak (kolon) kanserine karşı sizi korur.
  • Çünkü daha güçlü ve sağlıklı cilt, saç, tırnak ve kemiklere sahip olmanızı sağlar.
  • Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirir.
  • Çünkü kalp hastalıklarından korur.
  • Çünkü vücuttaki iltihapları geçirir.

Hakiki zeytinyağı nelere iyi gelir, nelerde kullanılır?

Ülkemizde yemek yapımında sağlıklı yağ denildiğinde akla zeytinyağı gelir. Doğal eczane olarak adlandırılan zeytinyağı tüketimi kilo kaybı yaşanmasında son derece etkilidir. Doğal yağ asidi vücutta yerleşik halde bulunan ödem ve toksinleri eritici içerik taşır. 

Zeytinyağı faydaları nelerdir? 

  • Karaciğeri temizleyerek karaciğer fonksiyonunun artmasını sağlar.
  • Kalp sağlığını korur ve kalp krizinin önüne geçer.
  • Yüksek oranda içerdiği antioksidan sayesinde sindirim sistemini düzenler ve bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlar.
  • Kabızlık sorununu çözer.
  • Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır.
  • İçerdiği yüksek oranda kalsiyum sayesinde kemiklerin güçlenmesini sağlar.
  • Cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir.
  • Egzama hastalığa iyi gelir.
  • Saçların dökülmesini engeller ve canlılık verir.
  • Kan şekeri seviyesini düşürür. Bu sayede diyabet hastaları için insülin görevi görür.
  • Kan basıncını düzenleyerek tansiyonun normal seviyede kalmasını sağlar.
  • Yorgunluk ve strese iyi gelir.
  • Vücuda enerji ve canlılık verir.
  • Kolesterol dengesini korur.
  • Vücuttaki çatlaklara iyi gelir.
  • Düzenli tüketildiğinde safra taşı problemini ortadan kaldırır.
  • Kolon kanseri ve meme kanserinin tedavilerinde yardımcı olur.

Ozonlu zeytinyağı nedir, faydaları nelerdir?

Özellikle yüz bölgesindeki yaşlanma sebebiyle ortaya çıkan kırışıklara karşı kullanılabilir. Genel kullanım şeklinde; cildin üzerine masajla sürülerek derinin alt noktalarına kadar nüfuz etmesi sağlanmalıdır. Üretilen yüksek kaliteli ekstra saf sızma zeytinyağının içerisine uzun süreler boyunca ozon ilavesi yapılır.

Ozonlanmış zeytinyağı, cildinizin derinlemesine temizlenmesini sağlayarak gözeneklerin tıkanmasının önüne geçiyor. Aynı zamanda çeşitli sebepler ile tıkanan gözeneklerin açılmasına da yardımcı oluyor. Egzama, sedef gibi çeşitli cilt hastalıkları ile baş etmenizde sizlere büyük destek sağlıyor.

Bebeklerde zeytinyağı kullanılır mı?

Bebeklerinize çok rahatlıkla içirebilirsiniz. Bebeklerin biberonlarının içine veya bebek mamalarının içlerine bir küçük çay kaşığı zeytinyağı koyabilirsiniz. Bebeklerin gazı gider, rahatlar ve büyümesi de kolaylaşır.

Hamilelerde zeytinyağı kullanılır mı?

Hamilelikte Omega-3 ve Omega-6'yı bir denge içerisinde alabilmek için zeytinyağı tüketebilirsiniz. Günlük Omega-3 ihtiyacınız ile bilgi almak için de doktorunuza danışmanızda fayda vardır. Omega-3 ayrıca anne sütünde de bulunan bir yağ asitidir. Doğumdan sonra da bebeklerin zihinsel gelişimlerini destekler.

 

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