Aç karnına elma sirkesi ve bal tüketenler sonuçlarına inanamıyor: Kendinizi emniyete alın! İşte altında yatan sebebi

Bazen kronik bir hastalığınız olmasa bile tükettiğiniz besinler vücudunuzun pH dengesini bozar ve asidik bir vücut yapısı ortaya çıkar. Bunun sebebi sağlıksız ve dengesiz beslenmedir ve tek çözümü beslenme şeklinizi gözden geçirmek ve daha sağlıklı hale getirmektir. Hatta kronik hastalık sandığımız birçok durum aslında bu bahsettiğimiz beslenme düzeninden kaynaklanıyor olabilir.

Eğer sabah ilk uyandığınızda vücudunuza giren şey pH düzenleyici elma sirkesi ve bal olursa, vücudunuzun dengesi kısa zaman içerisinde düzelecektir. Bunun yanı sıra, hastalıklarla savaşmada daha başarılı bir bağışıklık sistemine sahip olacak ve kilo verme hızınız oldukça artacaktır.

Kullanım sebepleri!

Bu yöntem ile düzeltebileceğiniz problemler şu şekildedir:

Kötü kolesterol

Sindirim sistemini düzenleme ve kabızlığı giderme

Asit reflü ve mide yanması

Eklem ağrıları

Vücuttaki iltihaplanma

Nefes kokusu

Bitkinlik

Boğaz ağrıları

Kilo problemleri

Tansiyon

Hazırlanışı

1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile bir bardak suyu karıştırarak kahvaltıdan 20 dakika önce tüketin ve sonuçlara kendi gözlerinizle şahit olun.

ÖNE ÇIKAN VİDEO