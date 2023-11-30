Aç karnına elma sirkesi ve bal tüketenler sonuçlarına inanamıyor: Kendinizi emniyete alın! İşte altında yatan sebebi
Kronik hastalıklar enerjinizi çalar ve sağlıklı bir hayat sürme şansınızı elinizden alır. Tüm hayatınızı hastalıklarınıza göre yaşamak zorunda kalmak oldukça can sıkıcıdır ancak mecbursunuzdur ve isyan etmek bir çözüm değildir. Halbuki, bazı hastalıklar çok basit ve doğal yöntemlerle kontrol altına alınabilir hatta tamamen tedavi edilebilirler. İşte vücudunuza sıhhat ve afiyet vermek için ünlü olan o uygulama
Bazen kronik bir hastalığınız olmasa bile tükettiğiniz besinler vücudunuzun pH dengesini bozar ve asidik bir vücut yapısı ortaya çıkar. Bunun sebebi sağlıksız ve dengesiz beslenmedir ve tek çözümü beslenme şeklinizi gözden geçirmek ve daha sağlıklı hale getirmektir. Hatta kronik hastalık sandığımız birçok durum aslında bu bahsettiğimiz beslenme düzeninden kaynaklanıyor olabilir.
Eğer sabah ilk uyandığınızda vücudunuza giren şey pH düzenleyici elma sirkesi ve bal olursa, vücudunuzun dengesi kısa zaman içerisinde düzelecektir. Bunun yanı sıra, hastalıklarla savaşmada daha başarılı bir bağışıklık sistemine sahip olacak ve kilo verme hızınız oldukça artacaktır.
Kullanım sebepleri!
Bu yöntem ile düzeltebileceğiniz problemler şu şekildedir:
Kötü kolesterol
Sindirim sistemini düzenleme ve kabızlığı giderme
Asit reflü ve mide yanması
Eklem ağrıları
Vücuttaki iltihaplanma
Nefes kokusu
Bitkinlik
Boğaz ağrıları
Kilo problemleri
Tansiyon
Hazırlanışı
1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile bir bardak suyu karıştırarak kahvaltıdan 20 dakika önce tüketin ve sonuçlara kendi gözlerinizle şahit olun.
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