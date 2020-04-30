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Aktüel

Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Artvin’de aç kaldığı için evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besleyen vatandaşın görüntüleri büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 11:24:07 -
Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi

Artvin’de aç kaldığı için evinin önüne gelen tilkiyi elleriyle besleyen vatandaşın görüntüleri büyük ilgi gördü.


Artvin’de esnaflık yapan Rıza Şimşek (58), iki ay önce Dere mahallesinde bulunan evinin önüne gelen tilkiyi fark etti. Tilkiye yiyecek veren Şimşek, sürekli eve gelip giden hayvanı bir süre sonra elleriyle beslemeye başladı. Tilkiyle dost olan Rıza Şimşek, her eve geldiğinde evinin önünde gördüğü tilkiye elleriyle yiyecek veriyor. Arkadaşın tarafından tilkiyi elleriyle beslerken çekilmiş görüntüleri, sosyal medyada yayılınca görüntüler büyük beğeni kazandı.

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