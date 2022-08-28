Aç kalan teröristler isyan çıkarmaya başladı

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

24 Nisan 2021’de Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile Irak'ın kuzeyinde Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek adında iki operasyonun eş zamanlı olarak başlatıldı. Operasyonlarla bölgede sınırlarımızı ve bölge halkını tehdit eden tek bir terörist bile bırakılmayacağı belirtildi. Operasyonlarda her gün 10’larca terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlere ait silah, mühimmat, sığınak, barınak ve mevziler yerle bir edildi. Bölgedeki gücünü gün geçtikçe kaybeden terör örgütü Mehmetçik karşısında kafasını bile saklandıkları deliklerden çıkaramaz duruma gelirken, aralarındaki irtibat da kayboldu.

Bazı teröristlerin günlerce yemek sıkıntısı çektiği örgütün sözde elebaşlarının medya konuşmalarına kadar yansımaya başladı. Örgütün eli kanlı elebaşlarından KCK Yürütme Konseyi sözde Eşbaşkanı Cemil Bayık, örgütün medya organlarına yaptığı, “Zap, Avaşîn ve Metîna'daki arkadaşlar çok büyük zorluklarla mücadele ediyor. Günlerce yemek yiyemiyorlar, aylarca banyo yapamıyorlar” açıklaması ile örgütün ne kadar aciz duruma düştüğünü gözler önüne serdi.

Bölgedeki kaynaklar da Mehmetçiğin adım adım bölgedeki hakimiyeti ele geçirmesiyle, teröristlerin sığındıkları tünellerden bir daha çıkamadığını, yiyecek ve erzak temin edemediğini, bölgede PKK’nın sözde üst yönetimine isyan başladığını doğruluyor.