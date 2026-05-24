Aç gözlü İcardi, Galatasaray'ın teklifini reddetti! Beğenmediği paraya bakın!

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Mauro Icardi, Galatasaray yönetiminin yaptığı teklifi reddetti. İşte Arjantinli yıldızın yetersiz bulduğu sözleşme...

Yapılacak transferler kadar takımdaki isimlerin geleceği de merak konusu.

Takımda kalıp kalmayacağı en çok merak edilen isim ise Mauro Icardi.

Galatasaray yönetiminin, Arjantinli yıldıza yaptığı teklif ortaya çıktı.

Golcü oyuncunun teklifi yetersiz bulduğu ve reddettiği öğrenildi.

1 YIL İÇİN 5 MİLYON EURO

Yakup Çınar'ın haberine göre; Mauro Icardi, Galatasaray'ın yaptığı 1 yıl için 5 milyon euroluk teklifi kabul etmedi.

Icardi'nin bu cevabı sonrası Galatasaray yönetiminin nasıl bir karar alacağı merak konusu.

PERFORMANSI

Bu sezon 47 maça çıkan yıldız futbolcu, 16 gol 3 asistlik performans sergiledi.