Aç bırakmak çare değil

Obezite ilk 2 yılda ortaya çıkıyor. Aileler çocuklarını, aile hekimi ya da bir uzmana götürerek yaşına uygun olan boy, kilo ve baş çevresi ölçümlerini yaptırıp büyüme ve gelişimlerini takip ettirmeli.

Çocuk obezitesi yalnızca çok yeme ve hareketsiz yaşama bağlı olarak çıkmıyor. Bazen tiroid, böbreküstü bezi ve hipofiz gibi birtakım organların doğuştan bozukluğu veya hastalığı da sebep olabiliyor.

Ancak topluma yayılan çocuk ve yetişkin obezitesi, ağırlıklı olarak aşırı yeme, dengesiz beslenme ve hareketsizlikten kaynaklanıyor.

Çocuk obezitesini engellemek için ailece doğru beslenme ve doğru yaşam tarzı hakkında bilgi edinip, uygulamak gerekli. Araştırmalar, çocukluk çağında obez olanların yüzde 60’ının yetişkinlik döneminde de obez olduğunu gösteriyor.



Genetik ve hormonal problemler sebebiyle oluşan obezite vakalarının, aç kalarak zayıflaması beklenemez.

Çocukluk dönemine obezite sorunu olan çocuklara, düşük kalorili açlık diyeti, karbonhidratı düşük, proteini yüksek diyet asla tavsiye edilmiyor.

Çünkü bu tip diyetler vücutta kas dokusunun kaybına sebep oluyor ve çocuğun büyümesi, gelişimini durduruyor.

Çocukları obeziteden korumak için, aileler de glisemik endeksi düşük gıdalar tüketmeli. Beyaz pirinç yerine bulgur, beyaz ekmek yerine kepek, çavdar ve tahıllı ekmek tüketilmeli. Kolalı içecekler, hazır meyva suyu yerine, meyve yenmeli. Kızartma ve fast food türü hazır yiyecekler yerine, kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi bakliyatları tercih etmeli. Şeker ve şekerli yiyeceklerden uzak durmak, yoğurt, peynir ve ayran gibi besinlerin düşük yağlı olanlarının tüketilmesi ve bedensel aktiviteyi artırmak, bu konuda alınacak basit ama etkili önlemler.

Fruktoz şurubuyla tatlandırılan yiyecekler (çocukların sıkça tükettiği fruktoz şurubu ve nişasta bazlı şeker içeren hazır bisküvi, kek, şekerleme gibi besinler) yapay şekerden oluşuyor. Bu da olumsuz sonuçlar doğuruyor.

Vücudun fazladan aldığı her 7 bin kalori, 1 kg yağ olarak depolanıyor. Çocuklarda günlük kalori ihtiyacı ise cinsiyet, yaş ve hareket durumuna göre değişiklik gösteriyor. 3 yaşındaki bir çocuk için günlük kalori miktarı 1200-1300 iken, ergenlik dönemindeki erkek çocuğun ihtiyaç duyduğu kalori miktarı 2 bin 500-2 bin 800’e kadar çıkabiliyor.