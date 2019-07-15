AB'yi arkasına alan Yunanistan'dan alçak tehdit!

Yunanistan'ın yeni Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye'ye sonuçlarına katlanacağı bir uygulamada bulunacağını söyledi.

AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Brüksel'de düzenlenen Dış İlişkiler Konseyi toplantısının ardından açıklama yapan Dendias, AB’nin Türk gemilerinin bölgede sondaj keşif çalışmaları yapması konusundaTürkiye’ye hatırlatmada bulunacağını kaydetti.

Tehditler savurdu

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı basın dairesinin Dendias’ın açıklamasını aktardığı metinde, şu ifadeler yer aldı:

"Bugün dışişleri bakanlarının Dış İlişkiler Konseyi toplantısına büyük bir memnuniyetle katıldım. Ayrıca tüm meslektaşlarımın, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yönelik kışkırtıcı eylemleriyle ilgili konularda gösterdiği ortak tutumdan özellikle etkilendim. Bu kapsamlı tartışmalardan ve birçok meslektaşımın ortak tutumundan sonra sonuçların, yayınlandıklarında doğru yönde, Türkiye’ye uluslararası hukukun, hareket etmesi gerektiği koşulların ve uluslararası hukukla bağdaşmayan davranışların yol açacağı sonuçların hatırlatılması yönünde olacağına eminim."

Dışişleri bakanlarının Dış İlişkiler Konseyi toplantısında ayrıca ‘İran, Irak, göç gibi konuların yanı sıra Orta Afrika ve Sahra’nın güneyindeki Afrika ülkeleri ile ilgili konuların da ele alındığını’ aktaran Dendias, Yunanistan’ın tüm bu konularla ilgili görüşmelere aktif olarak yer aldığını vurguladı.