AB’ye İsrail uyarısı

Münübe Yılmaz

160 akademisyen Avrupa Birliği’ni İsrail üniversitelerine verdiği maddi desteği durdurma konusunda uyardı. 21 ülkeden 160 akademisyen İsrail üniversitelerinin AB tarafından sağlanan fonlardan faydalanmasının durdurulması konusunda AB yetkililerini uyarı mektubu gönderdi. Mektupta Filistin topraklarını işgal eden ve yüzlerce Filistinli’yi evlerinden zorla çıkaran İsrail’e ait üniversitelerin AB tarafından desteklenmesinin ahlaki olmadığı kaydedildi.Özellikle Horizon Europe olarak bilinen ve 112 milyar dolarlık bütçesi ile AB’nin en büyük araştırma ve yenilik fonu olan destek programından hali hazırda faydalanan üniversitelerin fonlarının iptal edilmesini belirten akademisyenler İsrailli üniversiteleri İsrail’in işgalini desteklemek ve ırkçılığa göz yummak konusunda suçlayan mektupta “İsrail üniversitelerinin hükümetlerinin binlerce yıllık Filistin kültürü ile Filistinlilere karşı yaptığı sistematik zulüme olan işbirliğinden dolayı bu bütçeden faydalanmasını uygun görmüyoruz” ifadelerine yer verdiler. “AB’ye ait eğitim destek fonlarından Filistin’e yapılan zulmü destekleyen İsrail üniversitelerinin faydalanmasının durdurulmasını talep ediyoruz” ifadesine imza atan UÇL, University of Edinburgh, the Massachusetts Institute of Technology (MİT), the University of Oxford, the Paris Nanterre University and the University of Westminster gibi üniversitelerde görev yapan akademisyenler alandaki meslektaşlarını da İsrail’e karşı boykota çağırdılar.