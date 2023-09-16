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Gündem AB'ye çekilen rest dünya basınında yankılandı
Gündem

AB'ye çekilen rest dünya basınında yankılandı

Yeniakit Publisher
2023-09-16 19:55:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz.' resti dünya basınında yankılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında Avrupa Birliği'ne yönelik ifadeleri dünya basınında gündem oldu.

Uluslararası ajanslar 'son dakika' olarak duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, " Avrupa Birliği, Türkiye'den kopmanın gayreti içerisinde. Avrupa Birliği'nin Türkiye'den kopuş hamlelerini yaptığı bu dönem içerisinde biz de bu gelişmeler karşısında değerlendirmelerimizi yaparız ve bu değerlendirmelerden sonra da Avrupa Birliği ile gerekirse yolları ayırabiliriz." sözleri uluslararası ajanslarda "son dakika" olarak geçti.

ABD ve Fransız basını yakından takip etti

Merkezi ABD'nin New York kenti olan ABC News, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin AB'ye üyelik hedefine son verebileceğini ima ettiğini belirtirken, Fransız Le Figaro gazetesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yer vererek, Türkiye ile AB müzakerelerinin son yıllarda kopma noktasına geldiğini yazdı.


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"Erdoğan Brüksel'i uyardı"

ABD merkezli CNN Yunanistan ise, "Erdoğan Brüksel'i uyardı: Yollarımızı ayırabiliriz" başlığıyla verdiği haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye hakkındaki raporunun ardından rahatsızlığını dile getirerek Brüksel'e uyarıda bulundu. Ankara'nın gerekli görülmesi halinde Avrupa Birliği'nden farklı bir yol izleyebileceğini vurguladı." ifadeleri yer aldı.

Gündemleri İsveç'ti

İskandinav ülkeleri de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarını yakından takip etti. Basında genel olarak İsveç'in NATO'ya üyeliği konuları ele alınarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç ile ilgili sözlerine yer verildi.

"Türkiye AB'den kopabilir"

Oslo merkezli Dagsavisen gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AB ile ilgili sözlerine yer verdiği haberinde "Türkiye AB'den kopabilir" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Mehteran

İslam düşmanı İsveçin Müslüman Türkiye oluruyla nato ya girmesi asla ama asla kabul edilemez.

Söz

Erdoğanın restinde herzaman söylediklerinin tersini yapacağını anlıyoruz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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