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Gündem AB'ye aday ülkeler tarafından kabul edildi: Türkiye'den 15 kişi seçildi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor
Gündem

AB'ye aday ülkeler tarafından kabul edildi: Türkiye'den 15 kişi seçildi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Yeniakit Publisher
2024-02-15 17:40:00 - 2024-02-15 18:08:22
AB'ye aday ülkeler tarafından kabul edildi: Türkiye'den 15 kişi seçildi! Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor

Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Sosyal Komitesi duyurdu:Türkiye'yi de yakından ilgilendiren çok kritik bir gelişme yaşandı. AB'ye aday ülkelerden sivil toplum temsilcilerini (STK) çalışmalarına dahil etme kararı uyarınca Türkiye'den 15 kişi Komitenin uzman ekibine seçildi! İşte o gelişmenin detayları...

Avrupa Birliği (AB) Ekonomik ve Sosyal Komitesi, AB'ye aday ülkelerden sivil toplum temsilcilerini (STK) çalışmalarına dahil etme kararı uyarınca Türkiye'den 15 kişi Komitenin uzman ekibine seçildi. Komitenin çalışmalarına katılacak STK uzmanları havuzunu oluşturmak üzere toplam 131 üye seçildi. Aday ülkelerin temsilcileri, AB Ekonomik ve Sosyal Komitesinin Genel Kuruluna, çalışma gruplarına katılacak ve birlikte proje üretecek.

(AB) Ekonomik ve Sosyal Komitesinin AB'ye aday ülkelerden sivil toplum temsilcilerini (STK) çalışmalarına dahil etme kararı uyarınca Türkiye'den 15 kişi Komitenin uzman ekibine seçildi. AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi Genel Kurulunun Brüksel'deki toplantısının ardından yapılan törene AB'ye aday ülkeler Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Gürcistan, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna'dan STK temsilcileri katıldı.

Komitenin çalışmalarına katılacak STK uzmanları havuzunu oluşturmak üzere toplam 131 üye seçildi.Komite Başkanı Oliver Röpke, açılışta yaptığı konuşmada, "Aday ülkeleri daha fazla 'bekleme odasında' tutamayız. Görüş alışverişinde bulunarak, bağlantılar kurarak, güçlü ve sağlıklı sivil toplumu teşvik ederek şimdi birlikte çalışmaya başlamalıyız." dedi.AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın katıldığı toplantıda, Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da hazır bulundu.9 aday ülkeden seçilen temsilciler, bundan sonra AB Ekonomik ve Sosyal Komitesinin Genel Kuruluna, çalışma gruplarına katılacak ve birlikte proje üretecek.

Komiteye Türkiye'den seçilen 15 isim şöyle: "İstanbul Ticaret Odası (İTO) - Senem Erdoğan, İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) - Çiğdem Nas, Habitat Derneği - Gökçe Nil Akar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) - Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) - Özgür Burak Akkol, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) - Kıvanç Eliaçık, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) - Ergün Atalay, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) - Ali Yalçın, HAK-İŞ Konfederasyonu - Mahmut Arslan, Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu - Önder Kahveci, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) - Seniye Nazik Işık, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) - Güneş Engin Karamancı, Türkiye Avrupa Vakfı - Mehmet Emre Gür, Kadın Girişimciler Türkiye Derneği (KAGİDER) - Esra Bezircioğlu, Türk Konfederasyonu Esnaf ve Sanatkarlar (TESK) -Bendevi Palandöken."AB Ekonomik ve Sosyal Komitesi, Avrupa Parlamentosu, AB Konseyi ile AB Komisyonuna görüş ve bilgi raporları hazırlıyor. Üyeleri, AB ülkelerinin işverenleri, sendikacıları ile sosyal, mesleki, ekonomik ve kültürel kuruluşların temsilcilerinden oluşuyor.

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