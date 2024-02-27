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Dünya Abu Dhabi'nden teklifi! Goldman Sachs ile fiyatları rekor kırdı: Dünyanın konuştuğu 1 milyar dolarlık anlaşma
Dünya

Abu Dhabi'nden teklifi! Goldman Sachs ile fiyatları rekor kırdı: Dünyanın konuştuğu 1 milyar dolarlık anlaşma

Yeniakit Publisher
2024-02-27 02:12:00 - 2024-02-27 02:58:14
Abu Dhabi'nden teklifi! Goldman Sachs ile fiyatları rekor kırdı: Dünyanın konuştuğu 1 milyar dolarlık anlaşma

Goldman Sachs ve Birleşik Arap Emirliği müthiş bir anlaşmaya imza attılar! BAE'nin başkenti Abu Dhabi'nin varlık fonu Mubadala ile Asya Pasifik’e yatırım yapmak için 1 milyar dolarlık ortaklığa imza attı.

ABD'li finans devi Goldman Sachs ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirliklerinden biri olan Abu Dabi egemen varlık fonu Mubadala, Asya-Pasifik bölgesinde ortak yatırım yapmak üzere 1 milyar dolarlık özel bir kredi ortaklığı anlaşması imzaladılar.

Ortaklık olarak adlandırılan ayrı olarak yönetilen hesap, Goldman Sachs tarafından bölgedeki çeşitli pazarlarda görev yapan bir kadroyla yönetilecek. Ortaklık, Asya-Pasifik pazarındaki bir dizi yatırım yapacak.

Goldman Sachs, 2023 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dhabi'nin finans merkezi olan Global Market’te ofis açmıştı.

Mubadala Yatırım Şirketi, 276 milyar dolarlık küresel bir portföyü yönetiyor.

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