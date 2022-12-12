Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da!

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Marmaris'ten 27 milyon liralık yakıt ikmali yaparak ayrılan 162,5 metre uzunluğundaki dev yat, rotasını Muğla'nın bir diğer gözde turizm merkezi Bodrum'a çevirdi.

İçmeler mevkisi açıklarına demirleyen yat, tatilcilerin ilgisini çekti.

Yaklaşık 340 milyon avro harcanarak yapılan yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lükse sahip.

Abramoviç'in 21 Mart'ta Bodrum'a gelen 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki "My Solaris" isimli yatı ise geçen hafta ilçeden ayrıldı. Yat, Fethiye'nin Göcek Mahallesi açıklarına demir attı.