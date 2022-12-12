  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

36 milyon dolarlık şok! Türkiye'yi dünyaya rezil ettiler

Ümit Özdağ'ın bir provokasyonu daha elinde patladı

Başkan Erdoğan'dan petrol hamlesini duyurdu: 100 bin varile çıkarılacak

Geçtiğimiz gün bakanla görüşen ünlü ekonomist kötü haberi verdi: Asgari ücret o rakamı görecek

31 Aralık’ta hepsi silinecek! Hemen hesaplarınızı kontrol edin, sonra başınızı duvarlara vurmayın! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Hadi be oradan Ekrem İmamoğlu! Yav bırak bu işleri

Muharrem İnce'den 6'lı Masa'ya bombardıman: Bu kadar saf adamdan cumhurbaşkanı olur mu?

Bakanlık az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! O parayı almak için bunu yapın

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tahminini resmen güncelledi: Tersine dönebilir

Başkan Erdoğan'ın "Tayfun" mesajı Yunanistan'ı titretti
Aktüel Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da!
Aktüel

Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da!

Ukrayna savaşının ardından Türkiye'ye gelen ve işlerine burada devam eden Rus milyarder Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse" Bodrum'a geldi

Yeniakit Publisher
2022-12-12 16:04:00 -
Abramoviç'in ultra lüks yatı Bodrum'da!

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in ultra lüks yatı "Eclipse", Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Marmaris'ten 27 milyon liralık yakıt ikmali yaparak ayrılan 162,5 metre uzunluğundaki dev yat, rotasını Muğla'nın bir diğer gözde turizm merkezi Bodrum'a çevirdi.

İçmeler mevkisi açıklarına demirleyen yat, tatilcilerin ilgisini çekti.

Yaklaşık 340 milyon avro harcanarak yapılan yat, helikopter pisti ve yüzme havuzunun yanı sıra süit odalar, mini denizaltı ile spor salonu gibi birçok lükse sahip.

Abramoviç'in 21 Mart'ta Bodrum'a gelen 139 metre boyunda, 26 metre genişliğindeki "My Solaris" isimli yatı ise geçen hafta ilçeden ayrıldı. Yat, Fethiye'nin Göcek Mahallesi açıklarına demir attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23