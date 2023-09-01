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Spor Aboubakar'dan Avrupa'da 6 maçta 5 gol! Rekorların adamı...
Spor

Aboubakar'dan Avrupa'da 6 maçta 5 gol! Rekorların adamı...

Yeniakit Publisher
2023-09-01 13:41:00 -
Aboubakar'dan Avrupa'da 6 maçta 5 gol! Rekorların adamı...

Beşiktaş’ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev karşısında attığı golle birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 6 maçta 5 gole imza attı.

Beşiktaş’ın Kamerunlu santrforu Vincent Aboubakar, Dinamo Kiev karşısında attığı golle birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde çıktığı 6 maçta 5 gole imza attı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Siyah-beyazlıların formda ismi Vincent Aboubakar, karşılaşmanın 52. dakikasında rakip fileleri sarsarak galibiyetin mimarlarından oldu.

31 yaşındaki oyuncu Tirana’ya 1, Neftçi Bakü’ye 2, Dinamo Kiev’e ise toplamda 2 gol kaydetti.

Vincent Aboubakar, karşılaşmanın 81. dakikasında yerini Cenk Tosun’a bıraktı.
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