  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı
Spor

Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürler için İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a seslendi.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:34:00 -
Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar’ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürleri köşesine taşıdı. Uluç, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a seslenerek “Bu onursuz, şerefsiz, ayrılıkçı, ırkçı haini en kısa zamanda bulmalı, teşhir ve adalete teslim etmelisiniz” dedi.

Uluç, bugünkü köşesinde Aboubakar’a yönelik hakaret ve küfürleri şöyle anlattı:

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın annesi geçen hafta başında vefat etti.

Aboubakar, annesine son görevi için ülkesine gitti.

Beşiktaş kulübü de resmi bir başsağlığı mesajı yayınladı..

İşte bu mesaja gelen cevaplardan biri..

"Tayfun" adlı insanlık dışı bir yaratık şu mesajı yaydı sosyal medyaya..

"Ha ha ha ha ha ha ha... Ölmüş anneni s..eyim.. A..na kodumun zencisi.." Onun yazdığında noktalı yerler dolu.. Ben nokta koydum.. Düşünün, ölmüş bir annenin ardından oğluna attığı mesaja bakın.. Kendisinin aslında ne kadar aşağılık, ne kadar O. Ç. olduğunu kanıtlayan satırlarında bir de ırkçılık var..

Dünyada zenci ırkçılığının tarih boyu olmadığı, hatta göç ederek ülkemize gelen siyah insanların aile içinde sevgi sembolü oldukları, sanatta baş tacı yapıldıkları bir ülkeyiz, Osmanlı'dan başlayarak?.

Bu O. Ç. nerden fırlamış bilmem..

Bildiğim... Beşiktaş Kulübü derhal polise ve savcıya resmi başvuru yaptı, bu ve benzeri iğrenç mesajları sosyal medyada yayanların bulunmasını ve yargılanmasını istedi.

Uluç, Aktaş’a da şöyle seslendi:

Zafer Müdürüm,

Beşiktaş Kulübü İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, yani size resmen baş vurdu. Şimdi ben de başvuruyorum..

Bu onursuz, şerefsiz, ayrılıkçı, ırkçı haini en kısa zamanda bulmalı, teşhir ve adalete teslim etmelisiniz..

Sosyal medyada adlarını gizleyen korkak rezillerin, en kutsal varlıklara ve inançlara, hem de böyle en iğrenç sözlerle saldırmasının önüne, bu sapıkları yakalayarak, adalete teslim ederek ve mahkum ettirip, içeri attırarak geçebilirsiniz.

En büyük sorumluluk sizde.

En kısa zamanda haber bekliyorum, Zafer Müdürüm!.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Vatan haini"nden geri adım! Tepki çeken Bingür Sönmez tükürdüğünü yaladı: Espri yaptım

"Aşı yaptırmayanlar vatan haini" ifadesinden geri adım atan Bingür Sönmez, "Espri yaptım" ifadesiyle kendisini aklamaya çalıştı. Tepkilere r..
Baran'dan çarpıcı derleme: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan iğrenç fuhuş olayları
Gündem

Baran'dan çarpıcı derleme: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan iğrenç fuhuş olayları

Baran Dergisi bu haftaki sayısında Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan birbirinden iğrenç taciz ve fuhuş olaylarını derledi...
Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir
Gündem

Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kendisi için soru önergesi veren HDP'ye verdiği cevapta, "HDP'nin de onun efendilerini..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay