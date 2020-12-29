Aboubakar’a yapılan terbiyesizlik sonrası Emniyet’e flaş çağrı

Sabah yazarı Hıncal Uluç, Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar’ın annesini kaybetmesinin ardından sosyal medyada paylaşılan küfürleri köşesine taşıdı. Uluç, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a seslenerek “Bu onursuz, şerefsiz, ayrılıkçı, ırkçı haini en kısa zamanda bulmalı, teşhir ve adalete teslim etmelisiniz” dedi.

Uluç, bugünkü köşesinde Aboubakar’a yönelik hakaret ve küfürleri şöyle anlattı:

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ın annesi geçen hafta başında vefat etti.

Aboubakar, annesine son görevi için ülkesine gitti.

Beşiktaş kulübü de resmi bir başsağlığı mesajı yayınladı..

İşte bu mesaja gelen cevaplardan biri..

"Tayfun" adlı insanlık dışı bir yaratık şu mesajı yaydı sosyal medyaya..

"Ha ha ha ha ha ha ha... Ölmüş anneni s..eyim.. A..na kodumun zencisi.." Onun yazdığında noktalı yerler dolu.. Ben nokta koydum.. Düşünün, ölmüş bir annenin ardından oğluna attığı mesaja bakın.. Kendisinin aslında ne kadar aşağılık, ne kadar O. Ç. olduğunu kanıtlayan satırlarında bir de ırkçılık var..

Dünyada zenci ırkçılığının tarih boyu olmadığı, hatta göç ederek ülkemize gelen siyah insanların aile içinde sevgi sembolü oldukları, sanatta baş tacı yapıldıkları bir ülkeyiz, Osmanlı'dan başlayarak?.

Bu O. Ç. nerden fırlamış bilmem..

Bildiğim... Beşiktaş Kulübü derhal polise ve savcıya resmi başvuru yaptı, bu ve benzeri iğrenç mesajları sosyal medyada yayanların bulunmasını ve yargılanmasını istedi.

Uluç, Aktaş’a da şöyle seslendi:

Zafer Müdürüm,

Beşiktaş Kulübü İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, yani size resmen baş vurdu. Şimdi ben de başvuruyorum..

Bu onursuz, şerefsiz, ayrılıkçı, ırkçı haini en kısa zamanda bulmalı, teşhir ve adalete teslim etmelisiniz..

Sosyal medyada adlarını gizleyen korkak rezillerin, en kutsal varlıklara ve inançlara, hem de böyle en iğrenç sözlerle saldırmasının önüne, bu sapıkları yakalayarak, adalete teslim ederek ve mahkum ettirip, içeri attırarak geçebilirsiniz.

En büyük sorumluluk sizde.

En kısa zamanda haber bekliyorum, Zafer Müdürüm!.