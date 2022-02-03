Aboubakar, Salah'a saydırdı!

Kamerun'un gol silahı Vincent Aboubakar, Mısır ile oynayacakları Afrika Uluslar Kupası yarı final maçı öncesi Then24 isimli internet sitesine konuştu. Aboubakar, Mısır'ın yıldızı Muhammed Salah için dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Kamerun'un golcü ismi Vincent Aboubakar, Mısır ile oynanacak Afrika Uluslar Kupası yarı final maçı öncesi Mohamed Salah için dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Attığı gollerle takımının yarı finale kadar gelmesinde pay sahibi olan Vincent Aboubakar, takımın başarısına odaklandığını söylerken, "Turnuvanın gol kralı olmaktansa Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmayı tercih ederim. 4 maçta 6 gol atmak tabii ki beklentilerimin de ötesinde. Kariyerimde başardığım şeylerin hiçbiri tesadüf değildi. İstikrarlı bir şekilde futbol oynadım. Takım olarak iyiysek ben de fırsatları değerlendirdim. Herkes kapasitesi ne kadarsa o kadar oynar zaten" dedi.

Sahadayken tek arzusunun kazanmak olduğunu kaydeden Aboubakar, "Bence sorumluluk sahibi tüm futbolcular için durum aynı. Ben de bu turnuvada Kamerun forması giyen biri olarak en üst başarıyı hedefliyorum" diye konuştu.

2017'den sonra Porto ve Beşiktaş formalarını giymesi ve halihazırda Körfez'de oynamasıyla ilgili olarak ise 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Hangi ülkede ya da kıtada oynadığının bir önemi yok; iyi futbolcu iyi futbolcudur. Sadece yeteneklerinize ve kalitenize güvenmeniz gerekiyor. İyi bir oyuncuysanız, kendinizi zorlamadan bile kaliteniz ortaya çıkar" açıklamalarını yaptı.

"SALAH BENİ ETKİLEMEDİ"

Rakip takımdaki Muhammed Salah'ın sorulması üzerine de Kamerun'un golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, "Daha önce onu nasıl görüyorsam öyle görüyorum. Premier Lig'de harika bir sezon geçiriyor. Ülkesinin turnuvada ilerlemesine yardımcı oldu. Ona bol şans diliyorum. En iyi kimse o kazansın. Ancak, Salah beni pek etkilemedi. Açıkça söylüyorum, çünkü ben dürüst bir insanım. Olayları farklı açıdan görürüm. Beni etkileseydi, 'Salah'tan etkilendim' derdim. Ancak, beni pek etkilemedi. O iyi bir oyuncu, çok gol atıyor ama oyun içerisinde üretken biri değil. Tabii ki Premier Lig'de iyi işler yapıyor çünkü yıllardır çok iyi performans gösteren Liverpool'da oynuyor. İyi oyuncu ama Mbappe seviyesinde biri değil" sözleriyle düşüncelerini aktardı.

Kamerun'un yarı finale çıkmasında önemli pay sahibi olan Vincent Aboubakar, ülkesinin kaptanlığını yapıyor. Aboubakar, A Grubu'nda Burkena Faso'yu 2-1 ve Etiyopya'yı 4-1 yendikleri maçlarda 2'şer gol attı. Aboubakar, 1-1 sona eren Yeşil Burun maçında takımının tek sayısını kaydetti. Aboubakar, 2-1'lik Komorlar galibiyetinde rakip ağları bir kez havalandırdı bir de asist yaptı.

KAMERUN MISIR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Afrika Uluslar Kupası 2021 Kamerun Yarı Final mücadelesinde Kamerun, Mısır ile karşılaşacak. 3 Şubat Perşembe günü saat 22.00'da oynanacak mücadele, Youtube CAF TV kanalından canlı izlenebilecek.