  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Macron'a atılan tokata istenen ceza belli oldu
Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası
HAMAS’tan Cenin açıklaması: Şehitlerimizin milli mücadele ruhunu kutluyoruz
TSK’daki koronavirüsle başarıda en önemli formül: Katı ve sert alınan tedbirler
Dünya Aboubakar ile yolları ayıran Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası
Dünya

Aboubakar ile yolları ayıran Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası

Vincent Aboubakar ile yollarını ayıran son şampiyon Beşiktaş, dünyaca ünlü futbolcu Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan'la İstanbul'da bir araya geldi. İlk görüşmelerin olumlu sonuçlandığı Bosna-Hersekli futbolcu için yönetimin somut adımlar atması artık an meselesi.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 19:13:00 - 2021-06-10 19:24:54
Aboubakar ile yolları ayıran Beşiktaş'tan Edin Dzeko bombası

Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta golcü arayışı tam gaz devam ediyor. Diego Costa ve Edin Dzeko'yla temas kuran siyah-beyazlılar, Bosna-Hersekli golcüden olumlu yanıt aldı.

Edin Dzeko Beşiktaş forması giymek istiyor

Fanatik'in haberine göre, Roma ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, dün İstanbul'a gelip, Beşiktaşlı yöneticilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantı sonucunda taraflar arasında yapılan görüşmeden olumlu sonuç çıktığı öğrenildi. Bu doğrultuda 35 yaşındaki futbolcunun bonservisi konusunda kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Dzeko'nun da Kupa 1 kozu nedeniyle Siyah-Beyazlı formayı giyme konusuna olumlu baktığı bildirildi. Bu anlamda önümüzdeki günlerde Dzeko için somut adımlar atılacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay