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Spor Aboubakar ile N'Koudou yeniden buluşuyorlar
Spor

Aboubakar ile N'Koudou yeniden buluşuyorlar

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Kamerun Millî Takımı'nda oynama teklifini kabul ettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 15:07:00 -
Aboubakar ile N'Koudou yeniden buluşuyorlar

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden Kamerun Millî Takımı'nda oynama teklifini kabul ettiği belirtildi.

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız oyuncusu Georges-Kevin N'Koudou, Dünya Kupası'nda forma giyebilir. 2022 Katar Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden Kamerun Millî Takımı'nın yetkilileri, Kamerun asıllı oyuncu ile temasa geçtiler.

Teklifi kabul etti

Allez les Lions'ın haberine göre N'Koudou, millî takım yetkilileri ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında Kamerun adına oynama teklifini kabul etti. 27 yaşındaki oyuncunun Kamerun Millî Takımı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor.

Aboubakar ile görüştü

Fransa'da Versailles'da Kamerunlu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen N'Koudou, alt yaş grubu millî takımlarında da Fransa forması giymişti. 2013'te Nantes ile profesyonel olduktan sonra birkaç kez Kamerun ile adı anılan N'Koudou'nun o dönemde kendisine yapılan teklifleri reddettiği belirtiliyordu. N'Koudou'nun şimdiki olumlu kararı öncesinde eski Beşiktaşlı ve Kamerun Millî Takımı'nın kaptanı Vincent Aboubakar ile de bir görüşme gerçekleştirdiği aktarılıyor.

 

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